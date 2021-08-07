«التخطيط» تكشف أهم 5 معلومات عن المنوفية في الخطة الاستثمارية

كشفت وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية، أن نسبة المساحة المأهولة بالسكان بمحافظة المنوفية تبلغ 97.5% من المساحة الكلية البالغة 2.5 ألف كم، يتركز بها 4% من إجمالى المنشآت التى يبلغ عددها 152 ألف منشأة.

وأضافت وزارة التخطيط، وفقًا لتقرير خطة المواطن الصادر عنها والذى حصلت عليه "الدستور"، أن عدد سكان محافظة المنوفية بلغ 4.5 مليون نسمة حتى عام 2020 يمثلون 4.5% من إجمالى سكان الجمهورية، منهم 21.5% سكان الحضر.

وأشارت وزارة التخطيط، إلى أن معدل الفقر بين سكان المحافظة يقدر بنحو 26% لعام 2017/2018 ويبلغ عدد المشتغلين15 سنة فأكثر 1.4 مليون مشتغل بمعدل بطالة 5.2%، ومنهم 14% يعملون بالقطاع الحكومى.

وأوضحت أن معدل النمو الاقتصادى الحقيقى للمحافظة يبلغ 5.5%، حيث يتوزع هيكل الناتج المحلى الإجمالى لها بين 26.4% الزراعة، 23.45% للصناعات التحويلية، 8.3% المشروعات المالية، 8.3% تجارة الجملة والتجزئة، و22.4% أخرى.

يشار إلى أن عدد المشروعات التنموية بمحافظة المنوفية يصل إلى 506 مشروعًا، وأن قيمة الاستثمارات العامة الموجهة لمحافظة المنوفية بخطة عام 20/2021 تبلغ 5,8 مليار جنيه بنسبة زيادة 26% عن خطة عام 2019/2020 تمثل 2,2% من الاستثمارات العامة الموزعة.

وفيما يتعلق بالتوزيع القطاعي للاستثمارات العامة المستهدفة بمحافظة المنوفية بخطة عام 20/2021، تم توجيه استثمارات بقيمة 2,8 مليار جنيه لقطاع الإسكان بنسبة 48,3%، ويخص قطاع النقل 975,8 مليون جنيه بنسبة 16,8%، إلى جانب توجيه 775,3 مليون جنيه لقطاع التعليم العالي 13,4بنسبة %، ويخص قطاع التربية والتعليم والتعليم الفني استثمارات بقيمة 421,2 مليون جنيه بنسبة 7,4%، وتوجيه 410,2 مليون جنيه لقطاع التنمية المحلية بنسبة 7,1%، بالإضافة إلى توجيه 418 مليون جنيه للقطاعات الأخرى بنسبة 7,5%.

جدير بالذكر أن "خطة المواطن" تتضمن أبرز ملامح خطة التنمية المستدامة للعام المالي 20/2021، على المستوى القومي، وأهم المؤشرات الاقتصادية لكل محافظة المتمثلة في الناتج المحلي الإجمالي، ومعدل النمو الحقيقي، ومعدل البطالة، عدد المشتغلين وغيرها، فضلًا عن قيمة الاستثمارات العامة المُوجهة للمحافظة في خطة العام المالي 20/2021، وتوزيعها على القطاعات المختلفة، وعدد المشروعات الجاري تنفيذها في كل محافظة.