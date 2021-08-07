«التضامن»: استمرار عمل الحضانات و7 شروط لإعادة الفتح

أكد تقرير صادر عن وزارة التضامن الاجتماعي، أنه جار إنشاء حوالي 8 آلاف حضانة بإجمالي 18 ألف فصل، كما تم إنشاء ورفع كفاءة 1008 حضانات بما يشمل 2820 فصلا فى 2020 - 2021

وأضاف التقرير، أنه يتم الإشراف على 14.8 ألف حضانة مُرخصة، بالإضافة إلى 1.3 ألف حضانة غير مرخصة من إجمالي 10 آلاف حضانة جاري توفيق أوضاعها خلال 3 سنوات لحين انتهاء اللجنة الوطنية المعنية بتيسير إجراءات التراخيص طبقاً لقرار رئيس الجمهورية، كما تم وضع معايير قومية موحدة لتقييم الحضانات تحت سن 4 سنوات، وجاري تطوير منهج للطفولة المبكرة.

وأكدت وزارة التضامن الاجتماعي، أن الحضانات مستمرة فى عملها طالما التزمت بالإجراءات الاحترازية.

وأضافت الوزارة عبر موقعها، أن مرحلة الطفولة المبكرة هي مرحلة التأسيس في تكوين شخصية الطفل ففي هذه المرحلة تُرسم أبعاد نمو الطفل ويتم تكوين أنماط التفكير والسلوك، وبناء أساسيات المفاهيم والمعارف، والخبرات والميول والاتجاهات.

وأشار إلى أن اللجان الفرعية تمر على الحضانات 3 مرات أسبوعيا للتأكد من تطبيق الإجراءات الاحترازية ومنها.

- وجود شخص مؤهل ومدرب على أساليب مكافحة العدوى.

- توفير كاشف حرارى عن بعد وقياس درجة حرارة العاملين والأطفال بالحضان.

- منع دخول أي فرد تظهر عليه أعراض الإصابة بفيروس كورونا.

- يمنع استخدام الألعاب المصنوعة من الأقمشة وأوراق التلوين.

- خلع الأحذية عند باب الحضانة للأطفال والعاملين.

- يمنع استقبال الزائرين أو الأهالي داخل الحضانة.

- تخفيض أعداد الحضور إلى 50%.

أما نسبة إلحاق الأطفال بالحضانات:

- من تتراوح أعمارهم بين 0-4سنوات: 12,9مليون.

- المسجلين في حضانات الطفولة المبكرة 1,3 مليون.

- تغطية الأطفال في حضانات الطفولة المبكرة 10%.

- الالتحاق فى رياض الأطفال بالمدارس من 6-4 سنوات 30%.

