الأحد 08 أغسطس 2021
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

الأهلي يهز شباك «سيراميكا» بالأربعة

هدف محمد شريف
هدف محمد شريف

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رئيس التحرير

وائل لطفي

ثالوث الأعداء

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