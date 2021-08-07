السبت 07 أغسطس 2021
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

حوادث

ضبط المتهمين بقتل عامل حاول الدفاع عن صاحبة محل في الجيزة

ضبط المتهمين
ضبط المتهمين

نجح ضباط البحث الجنائي بالجيزة في ضبط المتهمين باحتجاز عامل وقتله في العمرانية بسبب محاولته التدخل للدفاع عن مالكة محل يعمل به، حيث احتجزها أشقاؤها، بسبب خلافات بينهم.

تلقت مديرية أمن الجيزة بلاغا بمقتل عامل بمحل عطارة بمنطقة العمرانية، وبإجراء التحريات تبين لرجال المباحث أن المجني عليه تدخل للدفاع عن مالكة المحل الذي يعمل به، بسبب اعتداء أشقائها عليها واحتجازهم لها، ما دفع أشقاءها وآخرين بصحبتهم لاحتجازه والاعتداء عليه، ما أسفر عن مقتله.

وتحرر محضر بالواقعة، وتولت النيابة المختصة التحقيق.

مديرية أمن متهمين العمرانية العثور على جثة صاحبة محل مديرية أمن الجيزة رجال المباحث كشف ملابسات مباحث العمرانية

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وائل لطفي

ثالوث الأعداء

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