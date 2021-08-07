السبت 07 أغسطس 2021
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

فن

بعد خروجه من المحكمة.. محمود عبد المغني بين «شارع 9» و «السيدة زينب»

محمود عبد المغني
محمود عبد المغني

يعيش الفنان محمود عبد المغنى حالة من النشاط الفنى في السينما والدراما التليفزيونية خلال الفترة الحالية، حيث استأنف خلال الأيام الماضية تصوير دوره فى أحداث مسلسل «شارع 9» بإحدى فيلات مدينة الشيخ زايد وذلك بعد توقف دام لمدة عام، بقيادة المخرج محمد عبد الخالق.

تدور أحداث مسلسل «شارع 9» فى إطار إجتماعي حول المشاكل التي تهم الأسرة المصرية مثل علاقة الأب بابنه ومشاكل المتاجرة عبر الإنترنت ومشاكل الزواج العرفي، أحدها اختفاء ابنة رجل اعمال شهير تقطن في شارع 9 بمنطقة المعادي ويقرر زوجها العودة من الخارج للبحث عنها ويكتشف انها قتلت في ظروف غامضة يشترك في احداثها مجموعة من سكان شارع 9.

«شارع 9» من ﺗﺄﻟﻴﻒ حسين مصطفى محرم، ويشارك فى بطولته نخبة كبيرة من النجوم منهم الفنانة رانيا يوسف، نرمين الفقى، يسرا المسعودي، أحمد الدمرداش، صابرينا، عبير منير، نضال الشافعي، زينب سلامة، حمدي هيكل، منة عرفة، مدير تصوير مجدي كشك.

من جهة أخرى، يواصل «عبد المغنى»، تصوير دوره فى أحداث مسلسل «السيدة زينب»، الذي تخوض بطولته الفنانة سوسن بدر.

ينتمى مسلسل «السيدة زينب»، لنوعية الأعمال الدرامية الطويلة "60 حلقة"، وتدور احداثه فى إطار إجتماعى، ويناقش العديد من القضايا الموجودة فى أرض الواقع،  ومن المقرر عرضه فى الموسم الشتوى، ويشارك فى بطولته نخبة كبيرة من الفنانين منهم ميمى جمال، حسام داغر، وهو من تأليف أحمد صبحى، وإخراج محمد النقلى.

على الصعيد السينمائي، انتهى «عبد المغنى»، مؤخرًا من تصوير فيلم "المحكمة" الذى يشارك فى بطولته مجموعة من الفنانين منهم غادة عادل، فتحى عبد الوهاب، صلاح عبد الله، جميلة عوض، نجلاء بدر، أحمد خالد صالح، كريم عفيفي، محمد مهران، أحمد داش، مايان السيد، عارفة عبد الرسول وسليمان عيد، وهو من تأليف أحمد عبد الله وإخراج محمد أمين،.

الفنان محمود عبد المغني أبطال مسلسل السيدة زينب مسلسل شارع 9 عبد المغني السينما والدراما

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