شيماء فرغلي: الحكومة تستهدف ضبط منظومة الاقتصاد غير الرسمي

قالت الدكتورة شيماء فرغلي الاستشاري الاقتصادي إن الحكومة تستهدف تنظيم عملية الاستيراد عبر عدة قرارات منها تعديل قانون الاستيراد، مشيرة إلى أن حجمه يصل إلى 80% من حجم التعاملات الاقتصادية.

وأضافت فرغلي في تصريحات خاصة للدستور أن الحكومة تستهدف تقنين الاقتصاد غير الرسمي للانضمام إلى منظومة الضرائب والتعاملات التجارية.

وأكدت أن هذه القرارات المهمة ستعمل على تنظيم عمليات الاستيراد وضبط منظومة الاقتصاد غير الرسمي.

وكان الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، قال إنه سيتم التشغيل الإلزامي لنظام التسجيل المُسبق للشحنات ACI اعتبارًا من أول أكتوبر المقبل، مؤكدًا أنه لن يتم تأجيل سريان العمل بهذه المنظومة الجديدة مرة أخرى.

جاء ذلك خلال اجتماع عقده مصطفى مدبولي، لمتابعة الإجراءات التي يتم اتخاذها ضمن جهود إطلاق نظام التسجيل المُسبق للشحنات ACI، بحضور محمد معيط، وزير المالية، وكامل الوزير وزير النقل، ونيفين جامع وزيرة التجارة والصناعة، ويحيى زكي رئيس الهيئة الاقتصادية لقناة السويس.

وأكد رئيس الوزراء، أن الحكومة تعمل جاهدة على تطوير النُظم الحالية، ومن بينها منظومة التسجيل المسبق للشحنات ACI، وأنها سعت خلال الفترة الماضية للعمل على دخول المنظومة حيز التنفيذ؛ من أجل تقليل الوقت اللازم لدخول وخروج الشحنات من مصر وإليها.

وشدد على ضرورة تواصل مسئولي وزارة المالية مع المصنعين والتجار والموردين والمستوردين وغيرهم؛ للرد على كل الاستفسارات والتساؤلات التي تدور في أذهانهم حول هذه المنظومة؛ نظرا لما تمثله من أهمية كبيرة.

وشهد الاجتماع حضور إيهاب أبوعيش نائب وزير المالية للخزانة العامة، وحسين منصور رئيس هيئة سلامة الغذاء، وإسماعيل جابر رئيس هيئة الرقابة على الصادرات والواردات، وإبراهيم العربي رئيس اتحاد الغرف التجارية، ورضا إسماعيل رئيس قطاع النقل البحري، والشحات الغتوري رئيس مصلحة الجمارك، ومحمد البهي عضو مجلس إدارة اتحاد الصناعات.