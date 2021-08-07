تدشين معمودية وترقية كاهن لدرجة القمصية بيد الأنبا يوساب

ترأس السبت الأنبا يوساب أسقف عام الأقصر صلاة القداس الإلهي بدير القديسين بالطود بالأقصر.

وخلال القداس قام نيافته بتدشين المعمودية الجديدة، وقام بترقية القس دميان وليم لرتبة القمصية، شارك في الصلاة لفيف من الآباء الكهنة.

وقام الأنبا أغاثون أسقف إيبارشية مغاغة والعدوة، صباح اليوم بسيامة 6 شمامسة دياكونيين كهنة بإيبارشية مغاغة والعدوة وهم:

1- الشماس خيري مجدي ذكي كاهناً باسم القس نوفير على مذبح كنيسة السيدة العذراء والشهيد أبسخيرون القليني بقرية قفادة.

2- الشماس بيشوي مكرم راغب كاهناً باسم القس أغابيوس على مذبح كنيسة السيدة العذراء مريم بقرية العباسية.

3- الشماس جرجس اسحق جرجس كاهناً باسم القس فليمون على مذبح كنيسة القديس الأنبا ابرآم بقرية برطباط.

4- الشماس أبانوب القمص عبد المسيح جابر كاهناً باسم القس بافلي مذبح كنيسة الشهيدة أبو سيفين والقديس الأنبا بيشوي بقرية الزورة.

5- الشماس سامي عجايبي شلبي كاهناً عاماً باسم القس متاؤس على القرى التابعة لكنيسة البابا أثناسيوس الرسولي بقرية ابراهيم عبد السيد.

6- الشماس شنودة نصحي عياد كاهناً عاماً باسم القس ميصائيل على القرى والعزب التابعة لكنيسة الشهيد مارجرجس بعزبة أبوغطاس.

وقد ألقى نيافته عظة القداس بعنوان (معرفة الله الحقيقية أوالمظهرية). كما أكد نيافته على أن تعهد الآباء الكهنة الذي يقال أثناء السيامة هو قسم أمام مذبح الله، والكهنوت ورئاسته، والشعب، للالتزام لكل حرف جاء فيه، وأنه ليس في سلطان أحد أن يغير حرف في إيمان الكنيسة، وأنه في سيامة الآباء الكهنة نعيد تذكر التعهد الذي قام به الآباء في سيامتهم سابقاً.

وحضر السيامة الآباء الوكلاء وسكرتارية المطرانية، وبعض الآباء الضيوف من الإيبارشيات المجاورة، وعدد كبير من شعوب القرى والعزب.