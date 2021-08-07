السبت 07 أغسطس 2021
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د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

عالم

مدريد تمدد الحجر الصحى 10 أيام للوافدين من 6 دول

كورونا في مدريد
كورونا في مدريد

مددت إسبانيا، السبت، حتى 27 أغسطس الحجر الصحي لعشرة أيام الذي فرض على الوافدين من 6 دول في إفريقيا وأمريكا اللاتينية تأثرت في شكل كبير بكوفيد-19، وفق ما أعلنت وزارة الصحة، السبت، وهي المرة الثانية التى يمدد فيها هذا الإجراء.

وعلى الركاب الواصلين الى إسبانيا من جنوب إفريقيا وناميبيا والأرجنتين وبوليفيا والبرازيل وكولومبيا أن يحجروا أنفسهم لعشرة أيام.

وتعتبر هذه الدول عالية الخطورة بسبب ارتفاع نسبة الإصابات فيها.

وأسفر فيروس كورونا حتى الآن عن وفاة أكثر من 82 ألف شخص في إسبانيا حيث سجلت أيضا إصابة 4,5 مليون شخص.

وبات أكثر من ستين في المائة من السكان ملقحين بالكامل ضد الوباء.

اسبانيا أفريقيا اميركا اللاتينية جنوب أفريقيا كوفيد-19

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