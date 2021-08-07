السبت 07 أغسطس 2021
name name name
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

محافظات

محافظ أسوان يتابع حملة إزالة بحي الصداقة ومصادرة 20 طن مواد بناء

رفع تراكمات القمامة
رفع تراكمات القمامة والمخلفات

تابع اللواء أشرف عطية، محافظ أسوان، تنفيذ حملة إزالة فورية عدد 2 حالة تعدى في المهد بمساحة 400 م2 بحى الصداقة الجديد مع مصادرة ٢٠ طن من الطوب الأبيض ومواد البناء وذلك بواسطة الوحدة المحلية لمركز ومدينة أسوان بقيادة العميد عادل شرشر ، ورئيس حى الصداقة الجديد علي عبد الله، وتنفيذاً لتوجيهات محافظ أسوان قامت الوحدة المحلية لقرية غرب أسوان بحملة نظافة موسعة مع رفع تراكمات القمامة والمخلفات بإجمالى 7 طن.

وجاء ذلك في إطار الجهود المبذولة والمستمرة للتصدى لظاهرة التعدي علي أراضي الدولة بكل حسم وقوة.

IMG-20210807-WA0005
حملة إزالة بحي الصداقة 


وفى نفس الوقت قامت الوحدة المحلية لمركز ومدينة كوم أمبو بقيادة المهندس سيد مدنى بإزالة 39 حالة إشغال وإعلانات مخالفة وغير مرخصة، بالإضافة إلى رفع أكثر من 35 طن من مخلفات وتراكمات للأتربة بالطرق العامة وذلك ضمن مبادرة " نظافة " التي تم تنفيذها على مستوى قرى إقليت.


وشدد اللواء أشرف عطية على أن متابعة حجم الأنشطة والجهود اليومية من الوحدات المحلية على مستوى المراكز والمدن والقرى للتأكد من مدى تنفيذ التكليفات الصادرة لها بضرورة الإرتكاز على العمل الميدانى وخاصة في ملفات إزالة التعديات والإشغالات ، بجانب أعمال النظافة العامة ورفع التراكمات ، علاوة على التدخل السريع للتعامل مع الشكاوى والمشاكل والإحتياجات الجماهيرية ، مؤكداً على إستمرار التقييم للقيادات المحلية وتطبيق قاعدة الثواب والعقاب مع الجميع دون إستثناء حيث يتم تكريم وترقية المتميزين ، مع مجازاة وإستبعاد المقصرين.

IMG-20210807-WA0007
حملة إزالة بحي الصداقة 


جدير بالذكر أن اللواء أشرف عطية، محافظ أسوان، أعطى توجيهاته لمسئولى الشركة بعدم قطع مياه الشرب أو وقف ضخها من المحطات أو المرشحات من الآن وحتى نهاية شهر سبتمبر القادم باستثناء حالات الأعطال والكسورات المفاجئة الخارجة عن الإرادة.

IMG-20210807-WA0008
حملة إزالة بحي الصداقة 


وجاء ذلك في إطار التواصل الجماهيرى المباشر للواء أشرف عطية محافظ أسوان مع إستغاثات وشكاوى المواطنين وخاصة من تكرار انقطاع مياه الشرب لأسباب عديدة ، بجانب عدم التزام شركة مياه الشرب والصرف الصحى بالمواعيد المقررة مسبقاً لتنويهات قطع المياه.

وأكد اللواء أشرف عطية، محافظ أسوان، أن هذا الإجراء يأتي مراعاة لإرتفاع درجات الحرارة الغير مسبوقة وموجات الطقس السئ من الرياح والعواصف الخماسينية المتواصلة والعمل على تحقيق الاستقرار المطلوب في ضخ المياه للمنازل والمواقع الخدمية وخاصة الواقعة على مرتفعات جبلية.

أسوان مهندس محافظ أسوان رفع بناء التعدي على أراضي الدولة غير مرخصة

رئيس التحرير

وائل لطفي

ثالوث الأعداء

الأكثر قراءة

وفاة الفنانة دلال عبدالعزيز بعد صراع طويل مع المرض

الموت لم يمهل دلال عبدالعزيز استكمال 3 أعمال فنية

أول تعليق من إيمى سمير غانم على وفاة والدتها

الرئيس السيسى يهنئ فريال أشرف بـ«الذهبية»: «إنجاز جديد يدعو للفخر»

تفاصيل اللحظات الأخيرة في حياة الفنانة دلال عبد العزيز

أوليمبياد طوكيو.. ذهبية تاريخية لمصر بتوقيع فريال أشرف

ﻣﻘﺎﻻﺕ

صفاء النجار

الحوار مع ذاتك المستقبلية «3»

ماجد حبته

لا حوار مع الخلايا السرطانية

أحمد المريخي

حتى لا يتحول الشاعر إلى قاتل

مدحت بشاى

العذراء وأيقوناتها الخالدة

د. محمد عفيفي

تاريخنا وأسماء الشوارع «1-2»

ماجد حبته

الأفغان يقاومون.. و«طالبان» تتوحش

عبد الرحيم طايع

أمية المتعلمين

د. القس صفوت البياضى

مصر رائدة بين دول العالم بوحدانيتها

صور

الحر في مصر

جنازة حسب الله الكفراوى

عرض خاص لفيلم الإنس والنمس

محطة تل أبيب

المزيد

الرئاسة الفلسطينية تدين جريمة قتل الاحتلال الإسرائيلى لمواطن فى نابلس

مندوب فلسطين بالأمم المتحدة: المجتمع الدولي يشهد جرائم الاحتلال ولا يزال مشلولا

الاحتلال الإسرائيلى يقصف عدة مواقع فى قطاع غزة ويلحق أضرارًا بالممتلكات