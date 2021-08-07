محافظ أسوان يتابع حملة إزالة بحي الصداقة ومصادرة 20 طن مواد بناء

تابع اللواء أشرف عطية، محافظ أسوان، تنفيذ حملة إزالة فورية عدد 2 حالة تعدى في المهد بمساحة 400 م2 بحى الصداقة الجديد مع مصادرة ٢٠ طن من الطوب الأبيض ومواد البناء وذلك بواسطة الوحدة المحلية لمركز ومدينة أسوان بقيادة العميد عادل شرشر ، ورئيس حى الصداقة الجديد علي عبد الله، وتنفيذاً لتوجيهات محافظ أسوان قامت الوحدة المحلية لقرية غرب أسوان بحملة نظافة موسعة مع رفع تراكمات القمامة والمخلفات بإجمالى 7 طن.

وجاء ذلك في إطار الجهود المبذولة والمستمرة للتصدى لظاهرة التعدي علي أراضي الدولة بكل حسم وقوة.

حملة إزالة بحي الصداقة



وفى نفس الوقت قامت الوحدة المحلية لمركز ومدينة كوم أمبو بقيادة المهندس سيد مدنى بإزالة 39 حالة إشغال وإعلانات مخالفة وغير مرخصة، بالإضافة إلى رفع أكثر من 35 طن من مخلفات وتراكمات للأتربة بالطرق العامة وذلك ضمن مبادرة " نظافة " التي تم تنفيذها على مستوى قرى إقليت.



وشدد اللواء أشرف عطية على أن متابعة حجم الأنشطة والجهود اليومية من الوحدات المحلية على مستوى المراكز والمدن والقرى للتأكد من مدى تنفيذ التكليفات الصادرة لها بضرورة الإرتكاز على العمل الميدانى وخاصة في ملفات إزالة التعديات والإشغالات ، بجانب أعمال النظافة العامة ورفع التراكمات ، علاوة على التدخل السريع للتعامل مع الشكاوى والمشاكل والإحتياجات الجماهيرية ، مؤكداً على إستمرار التقييم للقيادات المحلية وتطبيق قاعدة الثواب والعقاب مع الجميع دون إستثناء حيث يتم تكريم وترقية المتميزين ، مع مجازاة وإستبعاد المقصرين.

حملة إزالة بحي الصداقة



جدير بالذكر أن اللواء أشرف عطية، محافظ أسوان، أعطى توجيهاته لمسئولى الشركة بعدم قطع مياه الشرب أو وقف ضخها من المحطات أو المرشحات من الآن وحتى نهاية شهر سبتمبر القادم باستثناء حالات الأعطال والكسورات المفاجئة الخارجة عن الإرادة.

حملة إزالة بحي الصداقة



وجاء ذلك في إطار التواصل الجماهيرى المباشر للواء أشرف عطية محافظ أسوان مع إستغاثات وشكاوى المواطنين وخاصة من تكرار انقطاع مياه الشرب لأسباب عديدة ، بجانب عدم التزام شركة مياه الشرب والصرف الصحى بالمواعيد المقررة مسبقاً لتنويهات قطع المياه.

وأكد اللواء أشرف عطية، محافظ أسوان، أن هذا الإجراء يأتي مراعاة لإرتفاع درجات الحرارة الغير مسبوقة وموجات الطقس السئ من الرياح والعواصف الخماسينية المتواصلة والعمل على تحقيق الاستقرار المطلوب في ضخ المياه للمنازل والمواقع الخدمية وخاصة الواقعة على مرتفعات جبلية.