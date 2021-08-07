البرازيل: إعطاء 145.9 مليون جرعة لقاح مضاد لكورونا

أفادت بيانات لوكالة بلومبرج للأنباء وجامعة جونز هوبكنز الأمريكية اليوم السبت بأنه تم إعطاء إجمالي 149.5 مليون جرعة لقاح مضادة لفيروس كورونا في البرازيل حتى الآن.

وأشارت البيانات إلى أن متوسط معدل التطعيم في البرازيل يقدر بـ3. 2 مليون جرعة في اليوم الواحد، ووفقًا لهذا المعدل، يتوقع أن يستغرق الأمر شهرين لتطعيم 75% من السكان بجرعتي لقاح. وبدأت حملة التطعيم ضد فيروس كورونا في البرازيل قبل نحو 28 أسبوعًا.

وبلغ عدد حالات الإصابة المؤكدة بفيروس كورونا 1. 20 مليون حالة، بالإضافة إلى 561 ألفًا و762 حالة وفاة. ومر عام و23 أسبوعًا منذ تسجيل أول إصابة بفيروس كورونا في البرازيل.

يشار إلى أن جرعات اللقاح وأعداد السكان الذين يتم تطعيمهم هي تقديرات، تعتمد على نوع اللقاح الذي تعطيه الدولة، أي ما إذا كان من جرعة واحدة أو جرعتين.

أظهرت بيانات مجمعة أن إجمالي عدد الإصابات بفيروس كورونا المستجد في أنحاء العالم وصل إلى 201.8 مليون، وعدد جرعات اللقاحات المعطاة إلى 4.38 مليار جرعة حتى اليوم السبت.

وأظهرت بيانات جامعة جونز هوبكنز الأمريكية، ووكالة بلومبرج للأنباء أن إجمالي الوفيات جراء الإصابة بالوباء بلغ 28. 4 مليون حالة وفاة.

ويقدر متوسط معدل التطعيم في أنحاء العالم بـ1. 45 مليون جرعة في اليوم الواحد، على أساس التقارير ومتوسط 7 أيام.

وتتصدر الولايات المتحدة دول العالم من حيث عدد الإصابات، تليها الهند ثم البرازيل وروسيا وفرنسا والمملكة المتحدة وتركيا والأرجنتين وكولومبيا وإسبانيا وإيطاليا وإيران وألمانيا.

وتتصدر الصين دول العالم من حيث عدد الجرعات التي تم إعطاؤها، تليها الهند ثم الاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة والبرازيل واليابان والمملكة المتحدة وتركيا.

ولا يعكس عدد الجرعات التي تم إعطاؤها نسبة من تلقوا التطعيم بين السكان، نظرًا لتباين الدول من حيث عدد السكان.

تجدر الإشارة إلى أن هناك عددًا من الجهات التي توفر بيانات مجمعة بشأن كورونا حول العالم، وقد يكون بينها بعض الاختلافات.