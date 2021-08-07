مراكز مكافحة الأمراض: انتقال كورونا كبير فى معظم الولايات الأمريكية

قالت المراكز الأمريكية لمكافحة الأمراض والوقاية منها في تقرير أسبوعي إن الانتقال المجتمعي لعدوى كوفيد-19 كبير أو مرتفع في معظم أنحاء الولايات المتحدة.

وذكر التقرير، الذي تم تحديثه بواسطة مراكز مكافحة الأمراض على موقعها على الإنترنت، أن معظم الولايات والسلطات القضائية الأمريكية تشهد مستويات كبيرة أو عالية من الانتقال المجتمعي لكوفيد-19 مدفوعا بمتغير دلتا شديد العدوى.

وأوضح التقرير أن حالات الإصابة بكوفيد-19 ودخول المستشفيات والوفيات الناجمة عنه مستمرة في الزيادة، لا سيما في المجتمعات ذات التغطية التطعيمية المنخفضة.

وارتفع المتوسط المتحرك الحالي لمدة سبعة أيام للحالات الجديدة اليومية والبالغ (89977 حالة) بنسبة 33.7 في المائة مقارنة بالمتوسط المتحرك السابق (67274 حالة).

وبلغ المتوسط الحالي لحالات دخول المستشفيات الجديدة على مدار 7 أيام في الفترة من 28 يوليو إلى 3 أغسطس 7707، بزيادة 40.0 في المائة عن متوسط السبعة أيام السابقة.

وارتفع المتوسط المتحرك الحالي لمدة سبعة أيام للوفيات الجديدة والبالغ (377) بنسبة 34.8 في المائة مقارنة بالمتوسط المتحرك السابق (280).

ويعني الانتقال المجتمعي الكبير حدوث ما لا يقل عن 50 حالة إصابة جديدة لكل 100 ألف شخص في الأيام السبعة الماضية، في حين أن الانتقال المرتفع هو تسجيل أكثر من 100 حالة لكل 100 ألف شخص خلال الأسبوع الماضي، وفقا لنظام مراكز مكافحة الأمراض المكون من أربع طبقات والذي يقيس مستوى الانتقال المجتمعي المحلي.

وتتصدر الصين دول العالم من حيث عدد الجرعات التي تم إعطاؤها كمضاد فيروس كورونا المستجد "كوفيد-19"، تليها الولايات المتحدة، ثم الاتحاد الأوروبي، والهند، والبرازيل، والمملكة المتحدة، وتركيا، و المكسيك، و إندونيسيا، و روسيا، ولا يعكس عدد الجرعات التي تم إعطاؤها نسبة من تلقوا التطعيم بين السكان، بالنظر لتباين الدول من حيث عدد السكان.

وتم تسجيل إصابات بالفيروس في أكثر من 210 دول ومناطق منذ اكتشاف أولى حالات الإصابة في الصين في ديسمبر 2019.