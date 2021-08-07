السبت 07 أغسطس 2021
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

الكرازة

البابا تواضروس يلتقى وفد كهنة وخدام الجالية السودانية فى مصر

البابا تواضروس الثاني
البابا تواضروس الثاني

عقد قداسة البابا تواضروس الثاني بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية، اليوم الجمعة، لقاءً في المقر البابوي بالقاهرة مع عدد من كهنة وخدام الجالية السودانية المسيحية بالقاهرة، وعرض الآباء الكهنة، خلال اللقاء، ملخصًا عن نشاط خدمة الجالية ونموها والتحديات التي تواجهها.

ومن جهته أكد قداسة البابا أنه يتابع باهتمام خدمة الجالية، وبحث معهم كيفية توفير كنائس وأماكن مناسبة لإقامة الخدمة، وألقى قداسته كلمة عليهم تضمنت ثلاث نقاط: «الله محب البشر، الله صانع الخيرات، الله ضابط الكل»، وفي ختام اللقاء منحهم قداسته بعض الهدايا، وتم التقاط الصور التذكارية.

يذكر أن البابا تواضروس الثاني من مواليد المنصورة، حيث ولد في يوم 4 نوفمبر عام 1952، باسم وجيه صبحي باقي سليمان، حصل البابا تواضروس على درجة البكالوريوس من كلية الصيدلة، جامعة الإسكندرية، عام 1975، وتخرج في الكلية الإكليريكية عام 1983، وحصل على زمالة الصحة العالمية بإنجلترا عام 1985.

وذهب البابا تواضروس  في شبابه لدير الأنبا بيشوي العامر في صحراء وادي النطرون في 20 أغسطس عام 1986، طالبًا الحياة الرهبانية وترهب في 31 يوليو عام 1988.

تمت رسامته قسًا عقب رهبنته بثلاث سنوات في 23 ديسمبر عام 1989، انتقل لإيبارشية البحيرة عام 1990 ليعمل بالحقل الرعوي، ليسيم في عام 1997 أسقفًا عامًا ومساعدًا للأنبا باخوميوس، مطران البحيرة ومطروح والخمس مدن الغربية، وأصبح مسئولًا عن خدمة منطقة كنج مريوط والقطاع الصحراوي بالإسكندرية.

اختارته العناية الإلهية عن طريق القرعة الهيكلية، ليكون البطريرك رقم 118 في تاريخ بطاركة الكنيسة القبطية الأرثوذكسية في 4 نوفمبر عام 2012، وبذلك يكون يوم عيد ميلاده هو ذاته يوم تجليسه بابا وبطريرك الكنيسة القبطية الأرثوذكسية.

وتستعد الكنيسة القبطية الأرثوذكسية لبدء صوم السيدة العذراء مريم في 7 أغسطس المقبل على مدار 15 يومًا متتاليًا، ومن المقرر أن تستقبل الكنائس والأديرة التي تحمل اسم السيدة العذراء أعداد غفيرة من الزائرين مسلمين ومسيحيين للاحتفاء بها.

البابا تواضروس الثانى وفد سوداني مقر بابوي

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وائل لطفي

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