السبت 07 أغسطس 2021
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

مصر

رئيس المنشأت الفندقية: تصريحات وزير خارجية التشيك تؤكد صحة اجراءات الدولة

علاء عاقل رئيس لجنة
علاء عاقل رئيس لجنة تيسير الأعمال بغرفة المنشأت الفندقية

كشف علاء عاقل رئيس لجنة تيسير الأعمال بغرفة المنشات الفندقية ، أن  تصريحات وزير خارجية جمهورية التشيك حول السياحة المصرية وثناؤه على الفنادق والاجراءات الاحترازية يؤكد أهمية الاجراءات الاحترازية التي نفذتها وزارة السياحة والآثار من إصدار شهادة السلامة الصحية لإعادة تشغيل الفنادق والتعقيم الذي جرى بالمنشآت السياحية والأثرية، كما أن هذه التصريحات تعطي بشائر ايجابية  لاستعادة الحركة السياحية من كافة الأسواق الأوروبية.

 

وأضاف عاقل في تصريحات خاصة للدستور أن السوق التشيكي من الأسواق الواعدة سياحيا رغم أنه يصدر اعداد قليلة من السائحين الا أننا نحتاج إلى تواجد كافة الأسواق وتنوع قدوم الجنسيات الوافدة الينا، كما أن السوق التشيكي من أولى الأسواق التي استأنفت الحركة السياحية إلى مصر منذ يوليو 2020.

 

وشهدت المقاصد السياحية نموا فى الحركة السياحة الوافدة من السوق التشيكي نظرا لتسيير رحلات طيران من مختلف المدن التشيكية إلى مدينتي الغردقة ومرسى علم بواقع سبع رحلات أسبوعيا لكل مدينة على حده، بالاضافة الى رحلات طيران أخرى إلى شرم الشيخ.

 

يشار الى أن جاكوب كولهانيك وزير خارجية جمهورية التشيك  أكد على تطلع بلاده لدفع الحركة السياحية إلى مصر خلال موسم الشتاء المقبل، لافتا إلى ان الحكومة المصرية اتخذت إجراءات وإن بدت صارمة لكنها تحفظ سلامة زوارها والعاملين بالقطاع السياحي، وهو ما شهدت به العديد من الدول المصدرة للحركة، مشيرا إلى أن حكومة التشيك تتطلع لدفع سبل التعاون السياحي مع مصر شريطة ضمان أمن وسلامة السائحين وتوفير البيئة الآمنة لهم للعودة سالمين دون أية إصابات.

 

وأضاف الوزير التشيكي: “مما عاينته هنا وبناءا على الإجراءات الاحترازية التي اتخذتها مصر في مدنها ومنشآتها السياحية، فلا نجد داع لفرض المزيد من التعقيدات على سفر مواطنينا، وفي الشتاء الماضي وقبل الماضي ظلت منتجعات ساحل البحر الأحمر المفضلة لسائحينا رغم قيود كورونا، ونحن نقدر ما قامت السلطات هنا لتطبيق الإجراءات الاحترازية بصرامة لضمان سلامة السائحين”.

 

يذكر أن  الرئيس عبد الفتاح السيسي قد استقبل جاكوب كولهانيك، وزير خارجية جمهورية التشيك، بحضور  سامح شكري وزير الخارجية، والسفير جان فوليك، السفير التشيكي بالقاهرة.

سياحة الغردقة الاجراءات الاحترازية البحر الاحمر التشيك وزير خارجية التشيك

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