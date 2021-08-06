«يونيفيل»: نعمل مع الأطراف اللبنانية والإسرائيلية لمنع الوضع من الخروج عن السيطرة

أكدت قوة الأمم المتحدة المؤقتة في لبنان (اليونيفيل) أنها تعمل بنشاط مع الأطراف اللبنانية والإسرائيلية من خلال جميع آليات الارتباط والتنسيق الرسمية وغير الرسمية لمنع الوضع من الخروج عن نطاق السيطرة.



وقالت اليونيفيل - في بيان مساء اليوم - إنه عند الظهيرة، رصدت قوة الأمم المتحدة المؤقتة بلبنان إطلاق صواريخ من خارج منطقة عملياتها في جنوب لبنان باتجاه الجولان الذي تحتله إسرائيل، وأعقب ذلك على الفور تقريبا رد مدفعي من إسرائيل على محيط منطقة كفر شوبا.

وأجرى رئيس بعثة اليونيفيل وقائدها العام اللواء ستيفانو ديل كول اتصالا مباشرا مع الأطراف، داعيا الجميع إلى وقف إطلاق النار على الفور، مؤكدا أن الوضع خطير للغاية في ظل الأعمال التصعيدية من الجانبين خلال اليومين الماضيين.

وأوضحت اليونيفيل أنها تعمل بنشاط مع الأطراف من خلال جميع آليات الارتباط والتنسيق الرسمية وغير الرسمية لمنع الوضع من الخروج عن نطاق السيطرة.

وأشارت إلى أنها تنسق مع القوات المسلحة اللبنانية لتعزيز الإجراءات الأمنية في جميع أنحاء منطقة العمليات.

وجددت اليونيفيل دعوتها الأطراف إلى وقف إطلاق النار والحفاظ على الهدوء حتى تتمكن من بدء التحقيق.

وفي سياق آخر، أكدت قوة الأمم المتحدة المؤقتة في لبنان - اليونيفيل- أنها بدأت تحقيقا في إطلاق صواريخ من جنوب لبنان باتجاه إسرائيل التي ردت بإطلاق المدفعية.

وأوضحت في بيان لها أنها على اتصال مباشر مع كافة الأطراف للحث على ممارسة أقصى درجات ضبط النفس وتجنب المزيد من التصعيد.

وأشارت إلى أنه تم رصد رادار لليونيفيل إطلاق صواريخ من منطقة تقع إلى الشمال الغربي من قرسية القليلة بجنوب لبنان باتجاه إسرائيل.

وأضافت أن رادارها رصد في وقت لاحق إطلاق نيران مدفعية من قبل الجيش الإسرائيلي.

وأكدت اليونيفيل ان آليات الارتباط والتنسيق التي تتطلع بها تقوم بعملها على أكمل وجه، وتكمنت جنباً إلى جنب مع ‎الجيش اللبناني من تعزيز الأمن في المنطقة.

وكان الجيش اللبناني قد أعلن ان منطقة وادي حامول تلة ارمز بجنوب لبنان قد تعرضت لقصف مصدره مدفعية الأراضي الإسرائيلية في الساعات الأولى من صباح اليوم، ولم يفد عن وقوع إصابات أو حدوث أضرار.