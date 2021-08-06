مقتل نحو 15 مدنيا فى هجومين للمتمردين بشرق الكونغو الديمقراطية

قتل 15 مدنيا على الأقل في هجومين نسبا إلى متمردي القوات الديمقراطية المتحالفة قرب بيني في شرق جمهورية الكونغو الديمقراطية، وفق ما أفاد ممثلون للمجتمع المدني المحلي.

وقالت هذه المصادر إن الهجوم الأول استهدف قرية مبينغي في منطقة كيكينغي، وأسفر عن عشرة قتلى هم خمس نساء وخمسة رجال، فيما وقع الهجوم الثاني على بعد أقل من كيلومتر واحد وخلف خمسة قتلى، حسبما أفادت وكالة الأنباء الفرنسية.

يشار إلى أنه نهاية يوليو الماضي، قتل 6 أشخاص في اشتباكات بين جيش جمهورية الكونغو الديمقراطية ومتمردي "القوات الديمقراطية المتحالفة (ADF)"، في الجزء الشرقي من البلاد، بحسب ما أفاد الجيش، السبت.

ولقي جندي ومدني مصرعهما، الجمعة الماضية، خلال المواجهات التي وقعت بي الجيش والمتمردين، وهي جماعة أوغندية مسلحة، على بعد حوالي 25 كيلومترا شرقي بلدة "بيني" التابعة لمقاطعة "شمال كيفو".

وقال المتحدث باسم الجيش في المنطقة أنتوني موالوشاي، في تصريح صحفي: "قامت القوات المسلحة بتحييد 4 متمردين، وفقدنا جنديا خلال الاشتباكات، بينما أصابت نيران العدو مدنيين، وسقط أحدهم قتيلا على الفور".