الجمعة 06 أغسطس 2021
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د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

عالم

تفشي كورونا مجددا في آسيا مع ارتفاع الإصابات بالصين

كورونا
كورونا

تشكل سلالة دلتا المتحورة لفيروس كورونا، تحديا للمناطق التي حققت أكبر نجاح في احتواء الآثار الاقتصادية لمرض كوفيد-19، حيث فرضت دول آسيوية إغلاقا تاما مجددا، وسجلت أخرى أعلى معدلات للوفيات في العالم، حسبما ذكرت وكالة بلومبرج للأنباء اليوم الجمعة.

وسجلت الصين 101 إصابة اليوم الجمعة، في أكبر زيادة يومية خلال أكثر من ستة أشهر، وتعهدت بالتوسع في صادرات اللقاح المضاد للفيروس بشكل كبير.

كورونا حول العالم


تصدرت الولايات المتحدة الأمريكية قائمة الدول الأكثر تضررا جراء تفشي وباء فيروس كورونا المستجد، حيث ارتفع إجمالي الإصابات هناك إلى 35 مليونا و443 ألفا و400 حالة، بينما بلغ إجمالي الوفيات الناجمة عن الفيروس 615 ألفا و341 حالة.

وأفادت جامعة "جونز هوبكنز" البحثية الأمريكية - حسبما ذكرت شبكة "سي إن إن" الأمريكية اليوم الجمعة - بأن الهند تحتل المرتبة الثانية من حيث عدد الإصابات التي بلغت 31 مليونا و856 ألفا و757 حالة، كما بلغ إجمالي الوفيات هناك 426 ألفًا و754 حالة.

كما ارتفع إجمالي حالات الإصابة المؤكدة بفيروس كورونا في العالم إلى 201 مليون و106 آلاف و458 حالة، وبلغ إجمالي الوفيات الناجمة عن الإصابة بالفيروس في العالم 4 ملايين و271 ألفا و350 حالة.

يشار إلى أن فيروس كورونا المستجد أو (كوفيد- 19) ظهر في أواخر ديسمبر 2019 في مدينة "ووهان" الصينية في سوق لبيع الحيوانات البرية، ثم انتشر بسرعة مع حركة انتقال كثيفة للمواطنين لتمضية عطلة رأس السنة القمرية في يناير الماضي.

 

إرشادات منظمة الصحة العالمية


وأضافت منظمة الصحة العالمية أن اللقاحات توفر أملاً جديداً ويجب استخدامها كأداة وقاية رئيسية من قبل البلدان والأفراد ويتم الآن تقديم لقاحات كوفيد-19 في جميع بلدان إقليم شرق المتوسط البالغ عددها 22 بلداً، لكن التحديات قائمة في البلدان التى تواجه حالات طوارئ، بما في ذلك سوريا واليمن.

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