مدير أمن الجيزة يتفقد مسار مركب خوفو قبل انطلاقه إلى المتحف الكبير

وصل منذ قليل، اللواء رجب عبد العال مدير أمن الجيزة، إلى منطقة الأهرام بالجيزة لتفقد خط سير والإجراءات الأمنية قبل انطلاق مركب خوفو والذي ينطلق من متحف مركب الشمس بالأهرام مرورا بميدان الرماية ليستقر في مقره الجديد بالمتحف المصري الكبير.

وانطلقت مساء اليوم الجمعة، عملية نقل مركب الملك خوفو الأول من داخل المنطقة الأثرية بالهرم ونقلها بالمتحف المصري الكبير، باستخدام العربة الذكية ذات التحكم عن بعد، والتي تم استقدامها خصيصا من بلجيكا لنقل المركب قطعة واحدة بكامل هيئتها دون تفكيك.

وتستغرق عملية نقل موكب الملك خوفو الأول ما يقرب من 10 ساعات وجاءت عملية النقل بسبب وجود المركب في مبنى قديم يفتقر أسلوب العرض المتحفي المميز كما أنه غير مجهز ونقلها للمتحف الكبير تقديرا لمكانة الأثر وللحفاظ عليه كونها فريدة من نوعها.

وتهدف عملية نقل مركب الملك خوفو الأول إلى الحفاظ على أقدم وأكبر وأهم أثر عضوي في التاريخ والتي عثر عليها عام ١٩٥٤بالجهة الجنوبية لهرم خوفو، و ترجع فكرتها للواء عاطف مفتاح المشرف العام علي مشروع المتحف الكبير والمنطقة المحيطة،وهومن قام بعرض فكرة النقل مركب الملك خوفوعلى الرئيس عبد الفتاح السيسى فى 28 مايو 2019.

ومن المقرر أن يتم عرض مركب الملك خوفو الأولى في متحف مركب الشمس بمسطح 1.4 ألف متر مربع، والذي تم تجهيزه بأحدث الأساليب العلمية والتكنولوجية الخاصة بالعرض المتحفي، وهو موجود في الساحة الخارجية حول المتحف المصري الكبير، والتي يعرض فيها أيضا مركب الملك خوفو الثانية.

وخلال عملية النقل سوف يتم مراعاة جميع الأساليب العلمية الحديثة ووسائل الأمان للحفاظ على المركب الأثري وسوف يتم تنفيذ العديد من تجارب المحاكاة لعملية نقل المركب بنفس الأوزان والأحمال لضمان وصولها بأمان لمقرها النهائي بالمتحف الكبير.