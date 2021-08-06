على فين يا ميسى؟.. المقابل المالى يهدد انتقال الساحر الأرجنتينى إلى باريس

أعلن نادى برشلونة الإسبانى، مساء أمس، عن رحيل الأرجنتينى ليونيل ميسى عن صفوف الفريق الكتالونى، بعد الفشل فى التوصل لاتفاق معه بعد انتهاء عقده، وتعارض شروط بقائه مع لوائح رابطة الدورى الإسبانى «الليجا».

وقال خوان لابورتا، رئيس نادى برشلونة، فى مؤتمر صحفى، إن النادى حاول الإبقاء على «ميسى»، الذى أثبت محبته للنادى ووافق على تخفيض راتبه والبقاء، لكن «الوضع الاقتصادى للنادى كان السبب الرئيسى لرحيله، وقوانين الليجا صارمة ولم يتهاون المسئولون معنا».

وأضاف: «كنا قد اتفقنا مع ميسى على التجديد لـ٥ سنوات، لكن كان علينا الموافقة على اتفاقية تضر بمصلحة النادى»، موضحًا أن رابطة الأندية الإسبانية «الليجا» مارست ضغوطًا على إدارة النادى من أجل الموافقة على اتفاقية «صندوق الاستثمار»، التى ستكون مضرة للنادى على المدى الطويل، مقابل تسهيل تجديد تعاقد «ميسى».

وواصل: «حاولنا إيجاد حلول أخرى لتجديد عقد ميسى، واستطعنا تخفيض رواتب بعض اللاعبين، وهناك بعض آخر رفض التخفيض»، ولتقديم راتب لميسى قدره ٢٥ مليون يورو، كان علينا توفير ١٠٠ مليون يورو من رواتب الفريق»، مختتمًا بقوله: «رحيل ميسى أمر محزن، لكن كان يجب علينا اتخاذ قرارات من أجل صالح النادى».

وكشفت صحيفة «سبورت» الكتالونية عن تفاصيل الساعات الأخيرة فى مفاوضات «ميسى» مع برشلونة، وذكرت أن اللاعب كان يأمل فى إنهاء المفاوضات بنجاح، وأخبر مواطنه سرجيو أجويرو بأنه سيتواجد فى مران الفريق، أمس، لكن خوان لابورتا، رئيس النادى، أبلغ خورخى ميسى، والد اللاعب، بأن النادى لن يستطيع توفير راتب نجمه التاريخى.

وبينت الصحيفة أن «ميسى» كان مستعدًا لخفض راتبه بنسبة أكثر من ٥٠٪ للاستمرار مع برشلونة، لكن ذلك لم يكن كافيًا لحل الأزمة.

ورغم أن أغلب التقارير الصحفية رجح انتقال «ميسى» إلى نادى باريس سان جيرمان الفرنسى، فإن صحيفة «ماركا» الإسبانية ذكرت أن الوضع الاقتصادى للنادى الباريسى، فى الوقت الحالى، لا يسمح بالتعاقد مع الساحر الأرجنتينى.

وأضافت الصحيفة أن إدارة باريس سان جيرمان تركز حاليًا على التجديد للنجم الفرنسى كيليان مبابى، معتبرة أن فكرة التعاقد مع «ميسى» ليست مستحيلة، لكنها صعبة، خاصة أن باريس سان جيرمان سيحتاج إلى توفير نحو ١٨٠ مليون يورو لضم اللاعب، ويمكنه أن يوفر ذلك المبلغ عن طريق بيع بعض لاعبيه.

ورجحت الصحيفة أن يتفاوض ناديا تشيلسى الإنجليزى وإنتر ميامى الأمريكى مع «ميسى»، لأن أوضاعهما المادية تسمح لهما بتوفير راتب اللاعب.

وكشفت صحيفة «ليكيب» الفرنسية عن وجود عجز فى ميزانية النادى الباريسى بقيمة ٢٠٠ مليون يورو، ما يجعل فكرة انتقال اللاعب الأسطورة إليه «غير واردة».

وأكدت صحيفة «ذا أثلتيك» الإنجليزية أن النجم الأرجنتينى أجرى اتصالًا بـ«ماوريسيو بوكيتينو»، المدير الفنى لفريق باريس سان جيرمان الفرنسى، وأبدى موافقة مبدئية على الانتقال لصفوف الفريق.

فيما نفت صحيفة «تايمز» الإنجليزية دخول إدارة نادى مانشستر سيتى فى مفاوضات التعاقد مع «ميسى»، رغم إبدائها رغبة فى ضمه خلال المواسم الماضية.