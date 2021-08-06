خصم 3 أيام من راتب مسئول الإشغالات بإهناسيا الخضراء في بني سويف

وجه الدكتور محمد هاني غنيم محافظ بني سويف، اليوم الجمعة، بخصم 3 أيام من راتب مسئول الإشغالات بالوحدة المحلية لقرية إهناسيا الخضراء، لتراخيه وعدم قيامه بواجبه الوظيفي في رفع إشغالات مقهى بالمخالفة بالطريق العام بالقرية، والذي يعوق حركة السيارات والمشاة، مشددا على اتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالف.

محافظ بني سويف

وأمر محافظ بنى سويف بتنفيذ حملة لرفع الإشغالات بالطريق العام ولتوسعة الطريق، وتسهيل حركة المرور، مشددا على أنه لن يسمح بتكرار مثل تلك المخالفات، موجها بالتلاحم مع المواطنين والمتابعة الميدانية المستمرة في أيام العمل الرسمية والعطلات، وتشكيل فرق متابعة يومية.

جاء ذلك خلال عودته من زيارة مركز ومدينة إهناسيا، التي أدى فيها صلاة الجمعة بمسجد عمر بن الخطاب بالمدينة وعقب ذلك أجرى لقاءً بالمواطنين وتابع بعض شكواهم ومطالبهم.

محافظ بني سويف

وفى سياق آخر، أدى محافظ بني سويف شعائر صلاة الجمعة بمسجد عمر بن الخطاب بمدينة إهناسيا، بحضور اللواء حسام حمودة السكرتير العام المساعد، والدكتور على بدر، واللواء سامي توفيق عضوي مجلس النواب ونشأت معبد رئيس المدينة، وسط التزام بضوابط وزارة الأوقاف وتطبيق التدابير الاحترازية والاحتياطات الصحية،فيما يتعلق بارتداء الكمامات وإحضار المصلي الشخصى والحفاظ على التباعد الاجتماعي بين المصلين.

59652446-b1e8-4be6-8467-125a06f1622e

1ae5b9ad-e32e-46b1-bf10-4e5d0987343d