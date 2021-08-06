محافظ بورسعيد يفتتح نادى المهندسين بأرض النوادي

افتتح اللواء عادل الغضبان، محافظ بورسعيد، اليوم الجمعة، نادى المهندسين بأرض النوادى، وذلك بحضور المهندس عمرو عثمان نائب المحافظ، واللواء يوسف الشاهد سكرتير عام المحافظة، والأستاذ عبد العظيم رمضان السكرتير العام المساعد، والأمين العام لنقابة المهندسين والدكتور أيمن ابراهيم رئيس جامعة بورسعيد، والمهندس أحمد داوود نقيب المهندسين، والدكتور عاطف علم الدين عضو مجلس الشيوخ، ومجلس إدارة النقابة.

وخلال الافتتاح، أكد "محافظ بورسعيد" أن مهندسى مصر هم أساس التنمية والبناء والتشييد الذى تحققه الدولة المصرية، موجها الشكر لكافة المهندسين الذين يبذلون قصارى جهدهم لإنجاز المشروعات التنموية والخدمية ببورسعيد، مشيرا إلى أن اليوم شهد إضافة كيان جديد لمنطقة مجمع النوادى ببورسعيد لخدمة مهندسى المحافظة، والذى سيحدث تغييرا كبيرا خلال الفترة القادمة من خلال رؤية وتخطيط المهندسين الإبداعية التى تظهر دائما فى مختلف المشروعات الجارية.

وأوضح "المحافظ" أن إقامة نادى المهندسين هو فرصة جيدة لمد جسور الصلة بين مختلف فئات المجتمع، كما أنه يساعد مهندسى بورسعيد على الحصول على الخدمات الترفيهية بعد مشقة العمل المتواصل والمستمر فى كافة الاتجاهات ، لافتا أن منطقة أرض النوادى تشمل العديد من الأندية لمختلف النقابات والتى تساهم فى تحقيق الترابط بين نسيج المجتمع بشكل مستمر.

وفي شأن آخر استقبل اللواء عادل الغضبان، محافظ بورسعيد، النائب سليمان وهدان عضو مجلس النواب، بديوان عام المحافظة، وذلك لمناقشة عدد من الملفات وسبل التعاون بين الطرفين.

وأكد "محافظ بورسعيد" على أهمية التعاون بين أعضاء مجلس النواب والشيوخ والأجهزة التنفيذية بالمحافظة لتحقيق خطط التنمية المنشودة والتى تهدف فى المقام الأول لخدمة المواطن ، والارتقاء بسبل المعيشة، مؤكدا أن جميع الجهات المعنية تتكاتف نحو إكمال مسيرة التقدم التى تخطو نحوها الدولة المصرية فى كافة المجالات.

ومن جانبه ، أشاد النائب سليمان وهدان بالطفرة التنموية التى حققتها محافظة بورسعيد تحت راية اللواء عادل الغضبان ، والتى جاءت من منطلق خطة التنمية المستدامة التى استهدفتها الدولة على أرض بورسعيد ، مؤكدا على أهمية التعاون المستمر بين النواب والتنفيذيين بما يحقق أفضل مستوى للمواطن المصري.