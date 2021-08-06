نقيب المهندسين يشارك فى تشييع المهندس حسب الله الكفراوى بمسجد المشير

حضر المهندس هانى ضاحي، نقيب المهندسين، اليوم الجمعة، صلاة الجنازة على المهندس حسب الله الكفراوي، وزير الإسكان الأسبق، بمسجد المشير طنطاوي، الذى وافته المنية، أمس الخميس، عن عمر ناهز 91 عاما.

والتقى نقيب المهندسين نجلي الوزير حسب الله الكفراوي، واللواء هشام أبوسنة، رئيس نقابة المهندسين الفرعية بالقاهرة والمهندس أحمد حشيش المتحدث الإعلامي لنقابة المهندسين.

المهندس ابراهيم محلب ونقيب المهندسين

كان على رأس حضور مراسم الجنازة، المهندس إبراهيم محلب، رئيس الوزراء الأسبق، واللواء أحمد زكي عابدين، وزير التنمية المحلية الأسبق ورئيس مجلس إدارة شركة العاصمة الإدارية الجديدة الحالي، وبعض الشخصيات العامة.

وجرى دفن الفقيد، اليوم الجمعة، بمقابر الأسرة بالوفاء والأمل.

نقيب المهندسين

وكان قد نعى المهندس هانى ضاحي، نقيب المهندسين، المهندس حسب الله الكفراوي، وزير الإسكان الأسبق ونقيب المهندسين الأسبق.

وقال نقيب المهندسين، إن المهندس حسب الله الكفراوي كان صاحب سجل ناصع وأيادي بيضاء وأول مَنْ فكَّر في بناء مجتمعات عمرانية جديدة لمصر، مؤكدا أنه قيمة هندسية وطنية نادرة، طاهر اليد عفيف اللسان.

وأكد ضاحى، أن المهندس حسب الله الكفراوى حقَّق الكثير لمصر وبإنكار ذات وحب لهذا الوطن.

وتابع نقيب المهندسين: "رحل عن عالمنا بعد أن ترك أثرًا كبيرًا محترمًا في مجال الإسكان والعمل الهندسي بنقابة المهندسين ومصر، رحم الله فقيد الوطن وأسكنه فسيح جناته".

صلاة الجنازة على المهندس حسب الله الكفراوى

تولى الكفراوي، أحد أبرز المسئولين التنفيذيين والمخططين المعماريين في مصر خلال القرن الماضي، عدة مناصب مهمة، شغلها بنجاح كبير، وحاز شعبية واسعة وقبولا واحتراما كبيرين في أوساط الموطنين والسياسيين، حتى لقبه البعض بـ"أبوالمدن الجديدة".

ولد الكفراوي بقرية كفر سليمان، مركز كفر سعد، بمحافظة دمياط في 22 نوفمبر 1930، وحصل على الشهادة الإبتدائية من مدرسة فارسكور الابتدائية، وحصل على بكالوريوس الهندسة قسم هندسة مدنية من جامعة الإسكندرية عام 1950.

برز الكفراوي كوزير للإسكان والتعمير لمدة 16 عاماً، بمسميات مختلفة، من سبتمبر 1977 حتى أكتوبر 1993، وقبلها عين محافظاً لدمياط في نوفمبر عام 1976، ثم ترأس هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة العام 1980، وانتخب نقيباً للمهندسين العام 1991.

أشرف الكفراوي على وضع الخطط لمشروعات الجيل الأول من المدن الجديدة في مصر، وترك الوزارة وعددها 17 مدينة جديدة منها السادات، العاشر من رمضان، 15 مايو، 6 أكتوبر، دمياط الجديدة، مراقيا، بمجتمعاتها الصناعية والعمرانية الجديدة وقد بدأها جميعاً في وقت واحد، بالإضافة إلى وضع نواة تطوير وتقسيم 6 مناطق تعميرية بمناطق القناة والساحل الشمالي وسيناء.