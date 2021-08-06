«المنشآت الفندقية» تطالب أعضائها بإبراز رقم الخط الساخن للزائرين

طالب علاء عاقل، رئيس لجنة تسيير أعمال غرفة المنشآت الفندقية، جميع الفنادق أعضاء الجمعية العمومية للغرفة، بإبراز رقم الخط الساخن لوزارة السياحة والآثار 19654 في مكان واضح للزائرين والرواد، تنفيذا لتعليمات وتوجيهات وزارة السياحة والآثار.

وقال عاقل، في منشور دوري أصدرته الغرفة وتم تعميمه على الأعضاء، إن الوزارة أكدت على إبراز الرقم الساخن، والذى يختص بتلقي كافة استفسارات وتساؤلات وشكاوى السائحين، إلى جانب الاستعلام من خلاله على المواقع الآثرية المفتوحة للزيارة والأماكن السياحية التي يمكنهم زيارتها وذلك في ضوء ضوابط السلامة الصحية التي اصدرتها الوزارة، فضلاً عن استقباله الخط لشكاوى ومقترحات العاملين بالقطاع منذ إطلاقه، وحتى يتسنى للنزلاء الاستعانة به عند الحاجة.

يذكر أنه في الأربعاء 1 يوليو الماضي، طورت وزارة السياحة والآثار خدمة الخط الساخن الخاص بالرقم 19654، والذي أطلقته الوزارة في شهر أبريل الماضي لتلقي استفسارات وآراء السائحين في ظل ضوابط السلامة الصحية التي أصدرتها الوزارة وفقا لمعايير السلامة الصحية العالمية؛ بجانب استقبال الخط لشكاوى ومقترحات العاملين بالقطاع منذ إطلاقه.

وأوضحت غادة شلبي، نائب وزير السياحة والآثار لشؤون السياحة، في تصريحات صحفيةً، أن تفعيل وتطوير هذا الخط الساخن تم بالتعاون مع أحد الشركات التابعة لوزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، لافتة إلى أنه سيقوم بتلقي كافة استفسارات السائحين والتي من بينها المواقع الآثرية المفتوحة للزيارة والأماكن السياحية التي يمكنهم زيارتها وذلك في ضوء ضوابط السلامة الصحية التي أصدرتها الوزارة.

وأضافت اأن خدمة الخط الساخن ستستقبل مكالمات السائحين طوال أيام الأسبوع وفي العطلات والأعياد الرسمية من الساعة 9 صباحاً وحتى الساعة 5 مساءً باللغتين العربية والإنجليزية، لافتة إلى أنه سوف يتم اتخاذ جميع البيانات الخاصة بالمتصل ومعرفة استفساراته ومقترحاته والرد عليه فورا والقيام بحل أية مشكلة قد تواجهه.

كما أن خدمة الخط الساخن ستسمح بالتواصل بشكل مباشر وأسرع مع السائحين لتوفير سبل الراحة لهم خلال قضاءة فترة أجازتهم بمصر.