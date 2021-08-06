الجمعة 06 أغسطس 2021
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
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وائل لطفى

تقارير ومتابعات

انهيار شقيق الكفراوي بالبكاء أثناء تلقي العزاء أمام المقابر (فيديو)

مراسم دفن حسب الله
مراسم دفن حسب الله الكفراوي

شيع جثمان الراحل حسب الله الكفراوي لمثواه الأخير بمقابر الوفاء والأمل، وذلك عقب تأدية صلاة الجنازة عليه بمسجد المشير طنطاوي بالتجمع الخامس.

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مراسم دفن حسب الله الكفراوي

وتلقت أسرة الراحل واجب العزاء على المقابر، ودخل شقيق الراحل في نوبة بكاء شديدة عقب دفن الجثمان.

وتوفي حسب الله الكفراوي، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية الأسبق أمس الخميس عن عمر يناهز الـ91 عاما، وتشييع جنازته من مسجد المشير طنطاوي بالتجمع الخامس عقب صلاة الجمعة وفقا لما أعلنه نجل الراحل عبد العزيز الكفراوي عبر حسابه على موقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك" وكتب : "إنا لله وإنا إليه راجعون.. صلاة الجنازة بإذن الله تعالى فى مسجد المشير غدا الموافق 6 أغسطس 2021 بعد صلاة الجمعة، وأوصيكم بالدعاء".

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مراسم دفن حسب الله الكفراوي

وولد الراحل عام 1930 في كفر سعد بمحافظة دمياط وهو حاصل على بكالوريوس الهندسة قسم هندسة مدنية جامعة الإسكندرية عام 1950، وحصل خلال مسيرته على عدد من الألقاب من ضمنها وزير الغلابة وأبو المدن الجديدة.

وشغل عدد من المناصب في بداية مسيرته منها عضو بمجلس إدارة ومدير مشروعات وزارة الكهرباء 1967-1973، نائب رئيس الجهاز التنفيذي لمشروعات تعمير منطقة القناة 1974-1975، رئيس الجهاز التنفيذي لمشروعات تعمير القناة 1975-1976، نائب وزير شؤون التعمير برئاسة مجلس الوزراء.

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مراسم دفن حسب الله الكفراوي

وتقلد الكفراوي بالعديد من المناصب، محافظ أسبق لمحافظة دمياط 1976 ـ 1977، وزير أسبق للإسكان 1977-1978، وزير التعمير والمجتمعات الجديدة 1978-1980، وزير الزراعة واستصلاح الأراضي 1980-1984، وزير التعمير والمجتمعات الجديدة والإسكان واستصلاح الأراضي 1984-1986، وزير التعمير والمجتمعات الجديدة والإسكان والمرافق منذ 1986، وانتخب نقيبا للمهندسين عام 1991.

وللراحل العديد من الإنجازات والتي كانت سببا في تخليد ذكراه فهو شارك في الأعمال التمهيدية لبناء السد العالي، بدأ في إنشاء ميناء دمياط الجديد، إنشاء ميناء الدخيلة، أسس بنك للإسكان والتعمير لتمويل مشروعات بناء الوحدات السكنية وساهم في بناء مليوني وحدة سكنية لمحدودي الدخل.

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مراسم دفن حسب الله الكفراوي

ساهم في إنشاء 15 مدينة جديدة من ذمنها مدينة السادات، العاشر من رمضان، 15 مايو، 6 أكتوبر، مدينة دمياط الجديدة، مدينة مراقيا وساعد في تعمير القري السياحية على شريط الساحل الشمالي، وأقام 920 مصنع في تلك المدن الجديدة وهذا سبب تسميته يـ"أبو المدن الجديدة".

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مراسم دفن حسب الله الكفراوي

وخلال مسيرته حصل على العديد من الأوسمة لجهوده في مجال التعمير والإنشاء منها وسام الاستحقاق من الطبقة الأولى، وسام بطولة العمل من الاتحاد السوفيتي، وسام الجمهورية من الطبقة الأولى، ووسام الاستحقاق الفرنسي من الطبقة الأولى.

وفاة حسب الله الكفراوي وفاة وزير الأسكان الأسبق جنازة حسب الله الكفراوي مسجد المشير طنطاوي دفن حسب الله الكفراوي

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وائل لطفي

الفقراء وقميص عثمان

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