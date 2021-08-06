الجمعة 06 أغسطس 2021
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د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

حوادث

قرار من النيابة بشأن جثمان «ضحية الكهرباء» في أوسيم

جثة
جثة

صرحت نيابة أوسيم بالجيزة، بدفن جثة شاب لقى مصرعه صعقا بالكهرباء عقب ملامسة، مساء أمس. 
كما طلبت النيابة تحريات الأجهزة الأمنية حول الواقعة، وبيان مدى وجود شبهة جنائية من عدمه. 
لقي شاب مصرعه، اليوم الجمعة، إثر تعرضه لصعق كهربائي في منطقة أوسيم بمحافظة الجيزة.

البداية كانت بتلقي مركز شرطة أوسيم، بلاغًا يُفيد وفاة شاب نتيجة تعرضه لصعق كهربائي، وعلى الفور انتقل رجال المباحث إلى محل الواقعة، وتبين من خلال التحريات تعرض شاب يدعى "أ.ع"، لصعق كهربائي، نتيجة ملامسته سلك كهرباء عاري، أدى إلى مصرعه في الحال.

وجرى نقل الجثة إلى المستشفى العام، وتم تحرير محضر بالواقعة، وباشرت النيابة التحقيقات.

وفي سياق متصل كان قد لقى طفل مصرعه، الأسبوع الماضي، إثر تعرضه لماس كهربائي من عامود إنارة في أوسيم بمحافظة الجيزة.

تلقى مركز شرطة أوسيم، بمديرية أمن الجيزة، بلاغًا يفيد مصرع أحد الأشخاص، نتيجة تعرضه لمس كهربائي في منطقة الكوم الأحمر.

انتقل رجال المباحث إلى محل الواقعة، وكشفت التحريات أن الضحية طفل ويبلغ من العمر 13 سنة، أصيب بس كهربائي من عامود إنارة مما أسفر عن مصرعه، وتم تحرير محضر بالواقعة وباشرت النيابة المختصة التحقيقات.

مخاطر التعرض للصدمات الكهربائية

عند التعامل مع تيار الكهرباء يجب معرفة مخاطر التعرض لصدمة كهربائية، وذلك اعتمادًا على القناة الكهربائية التي تقرر لمسها.

تعتمد شدة الإصابة الناتجة عن الصدمة الكهربائية على مقدار التيار الكهربائي وطول الوقت الذي يمر فيه التيار عبر الجسم، على سبيل المثال  1/10 أمبير من الكهرباء يمر عبر الجسم لمدة ثانيتين فقط يكفي لإحداث الموت.

وعن مقدار التيار الداخلي الذي يمكن أن يتحمله الشخص ولا يزال قادرًا على التحكم في عضلات الذراع واليد يمكن أن يكون أقل من 10 مللي أمبير ، التيارات الكهربائية التي تتجاوز 10 مللي أمبير يمكن أن تشل أو "تجمد" العضلات، وعندما يحدث هذا "التجميد" ، لم يعد الشخص قادرًا على تحرير أداة أو سلك أو أي شيء آخر.

اوسيم لقي مصرعه جثة شاب الجيزة صعقا

رئيس التحرير

وائل لطفي

الفقراء وقميص عثمان

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