الجمعة 06 أغسطس 2021
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

حوادث

مصرع وإصابة 5 بحادث تصادم في الجيزة

حادث تصادم في الجيزة
حادث تصادم في الجيزة

لقي شخصان مصرعهما وأصيب 3 آخرون إثر حادث تصادم بين سيارة نقل وأتوبيس تابع لإحدى الشركات بطريق الواحات في الجيزة، وتم نقل الضحايا للمستشفى، وتم تحرير محضر بالواقعة، وتولت النيابة التحقيقات.

البداية كانت بورود بلاغ إلى مديرية أمن الجيزة يفيد وقوع حادث تصادم بطريق الواحات، وانتقل رجال المباحث إلى محل الواقعة، وتبيّن من خلال المعاينة والتحريات، اصطدام سيارة نقل محملة بالفاكهة والخضار، بأتوبيس تابع لإحدى الشركات، مما أسفر عن مصرع شخصين، وإصابة اثنين آخرين من مستقلي السيارة النقل، وإصابة سائق الأتوبيس.

تم نقل الضحايا للمستشفى، وإزالة آثار الحادث، وحرر محضر بالواقعة، وباشرت النيابة المختصة التحقيقات.

شخصين مصرعهما حادث تصادم بين سيارة نقل وأتوبيس طريق الواحات الجيزة

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وائل لطفي

الفقراء وقميص عثمان

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