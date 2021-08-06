الجمعة 06 أغسطس 2021
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رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

محافظات

جولة مفاجأة لوكيل تموين الإسكندرية للتفتيش على المخابز البلدية (صور)

جولة وكيل تموين الإسكندرية
جولة وكيل تموين الإسكندرية بالمخابز

قاد محمد سعد الله أحمد وكيل وزارة التموين والتجارة الداخلية بالإسكندرية، يرافقه المهندس محمود القلش معاون مدير المديرية للإعلام والاتصال السياسى، جولات مفاجأة على المخابز البلدية منذ الصباح الباكر بجميع أرجاء المحافظة.

وتفقد وكيل الوزارة المخابز البلدية بمنطقة غرب والجمرك ومخابز منطقة وسط ومخابز منطقة شرق ومخابز منطقة المنتزة، وقام بالتفتيش على أوزان الرغيف البلدى ومواصفاته، والتأكد من نظافة أماكن الإنتاج ولوحات بيانات المخابز.

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جولة وكيل تموين الإسكندرية بالمخابز

  

وتم تحرير ٤ محاضر إنتاج خبز ناقص الوزن لعدد من المخابز المخالفة خلال الجولة.

كما تفقد منفذ بيع الخبز البلدى المدعم الموجود بمنطقة المعمورة الشاطئ ومتابعة عملية البيع للمواطنين من خلال البطاقات التموينية.

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جولة وكيل تموين الإسكندرية بالمخابز

واختتمت الجولات بزيارة معرض شركة المجمعات الاستهلاكية لبيع الخضار بالمعمورة الشاطئ والتفتيش على إعلان أسعار الخضروات والفاكهة المعروضة والإطلاع على أذون الصرف، وتم تحرير محضر للمنفذ لعدم الإعلان عن أسعار الخضر والفاكهة المعروضة للمواطنين.

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جولة وكيل تموين الإسكندرية بالمخابز

وقد التقى وكيل تموين الإسكندرية مع العديد من المواطنين والعديد من ضيوف الإسكندرية المصطافين الذين أشادوا بجودة رغيف الخبز ووزنه.

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جولة وكيل تموين الإسكندرية بالمخابز

جولة وكيل تموين الإسكندرية بالمخابز
جولة وكيل تموين الإسكندرية بالمخابز
التموين المخابز البلدية جولات مفاجأة تحرير محاضر أوزان الرغيف البلدى

رئيس التحرير

وائل لطفي

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