الجمعة 06 أغسطس 2021
name name name
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

الدين لله

«الأوقاف» تفتتح اليوم 33 مسجدًا فى عدد من المحافظات

وزارة الأوقاف
وزارة الأوقاف

تفتتح  اليوم، وزارة الأوقاف 33 مسجدًا في 12 محافظة، حيث تفتتح 31 مسجدًا جديدًا "إحلالًا وتجديدًا"، ومسجدين صيانًة وترميمًا، ليكون إجمالى ما تم افتتاحه من أول سبتمبر 2020م حتى الآن 1595 مسجدًا، منها 1468 مسجدًا جديدًا "إحلالًا وتجديدًا"، و 127 مسجدًا صيانة وترميمًا.

ونشر الموقع الرسمي لوزارة الأوقاف، أسماء المساجد المقرر افتتاحها اليوم على النحو التالى:

أولًا: مساجد الإحلال والتجديد:

مديرية أوقاف قنا

1. محمد إبراهيم عويضة – بندر قنا

مديرية أوقاف البحيرة

2. عبد الحميد الوكيل – عزبة عبد الحميد الوكيل – الرحمانية

3. الفاروق أبو شاهين – أبو الشقاف - حوش عيسى

4. الجندى - نديبة – دمنهور

5. حماد – النبيره – إيتاى البارود

6. مطاوع قدح الشرقى – حفص - دمنهور

7. الرحمن تبع الغراقة – أبو المطامير

8. الهدى- الريكو-حوش عيسى

9. الإخلاص- حوض خيري- أبو حمص

 

مديرية أوقاف الدقهلية

10. الغفور الرحيم - عزبة المهندس- مركز السنبلاوين

 

مديرية أوقاف المنوفية

11. الرحمة - عزبة بهجات جريس- مركز أشمون

 

مديرية أوقاف كفر الشيخ

12. سيدى كامل – قرية مسير – إدارة كفر الشيخ شرق

 

مديرية أوقاف المنيا

13. السيدة زينب – طوة المنيا

14. الرحمة بمزروع – ابجاج الحطب - مطاي

 

مديرية أوقاف الشرقية

15. عرب حميدة طواحين الإبراهيمية

16. الرحمة منشأة رضوان أبو كبير

 

مديرية أوقاف سوهاج

17. الرحمن الشرقى – نجع المراغمة – أولاد يحيى قبلي- دار السلام

18. النواصر – قرية الخيام- دار السلام

 

مديرية أوقاف أسيوط

19. النهضة – قرية باويط – ديروط – شمال ديروط

20. التوبة – قرية موشا – أسيوط- المركز القبلي

 

مديرية أوقاف بنى سويف

21. الرحمن الغربى – نزلة المشارقة – إهناسيا

22. عبد الرحمن إبراهيم – بهبشين - ناصر

 

مديرية أوقاف القليوبية

23. فاطمة الزهراء – كفر شكر

 

مديرية أوقاف جنوب سيناء

24. الزنوق – العسلة – دهب

25-31 سبعة مساجد أخرى بجنوب سيناء

 

ثانيًا: مساجد الصيانة والترميم:

مديرية أوقاف جنوب سيناء

1. العقيل بن أبى طالب – رأس سدر

 

مديرية أوقاف البحيرة

2. النور السنهورى – ششت الانعام – إيتاى البارود


 

دعم مراكز الشباب وزارة الأوقاف وزير الأوقاف صلاة الجمعة خطبة الجمعة

رئيس التحرير

وائل لطفي

الفقراء وقميص عثمان

الأكثر قراءة

مصادر بـ«التعليم»: الحاصلون على 98% و99% فى الثانوية هذا العام «يتعدوا على الأصابع»

أمطار غزيرة على البحر الأحمر والصعيد.. «الرى» تعلن تفاصيل طقس اليوم

«مستجدات» موعد فتح الطيران بين مصر والمملكة العربية السعودية| أخبار الطيران السعودي الدولي

«بعبع» عاكس بائعة فاكهة فى الفيوم فـ«قطّعوه حتى الموت»

أمطار وارتفاع معدلات فيضان النيل.. طوارىء بالرى لمتابعة مناسيب المياه

مصادر بـ«الصحة»: أغسطس شهر التطعيم ضد كورونا.. وتوفير مليون جرعة «سينوفاك»

ﻣﻘﺎﻻﺕ

مدحت بشاى

العذراء وأيقوناتها الخالدة

د. محمد عفيفي

تاريخنا وأسماء الشوارع «1-2»

ماجد حبته

الأفغان يقاومون.. و«طالبان» تتوحش

عبد الرحيم طايع

أمية المتعلمين

د. القس صفوت البياضى

مصر رائدة بين دول العالم بوحدانيتها

جلال حمام

الغنوشى لا يؤمن بالدولة التونسية

سمر عادل

العبودية في شكل جديد

أسماء محفوظ

تيجى نسيب الموبايل

صور

عرض خاص لفيلم الإنس والنمس

التعادل السلبى يحسم الشوط الأول بين الأهلى ودجلة

«كلب» يقتحم ملعب مباراة الأهلى ووادى دجلة فى الدورى

محطة تل أبيب

المزيد

حملة أمريكية تطالب بايدن بحماية الفلسطينين من بطش الاحتلال

يضم مسئولين كبار.. تفاصيل زيارة وفد البحرين إلى إسرائيل

اجتماع عسكري.. ماذا يحدث على الحدود بين إسرائيل ولبنان؟