الجمعة 06 أغسطس 2021
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

تقارير ومتابعات

حرارة شديدة يعقبها انخفاض.. تفاصيل طقس الـ72 ساعة المقبلة

طقس حار
طقس حار

قال محمود شاهين، مدير مركز التنبؤات بالهيئة العامة للأرصاد الجوية، إن طقس شديد الحرارة مرتفع الرطوبة نهارًا يسيطر على القاهرة الكبرى والوجه البحري وجنوب سيناء وجنوب البلاد، كما أنه يكون حارًا رطبًا على السواحل الشمالية، مائلًا للحرارة رطب ليلًا على القاهرة الكبرى وباقي المحافظات.

وأضاف "شاهين" لـ"الدستور"، أنه اعتبارًا من الأحد المقبل ستشهد البلاد انخفاضًا طفيفًا في درجات الحرارة على شمال البلاد حتى شمال الصعيد، بقيمة تتراوح من 2: 3 درجات مئوية، مشيرًا إلى أن ارتفاع الرطوبة يزيد من الشعور بدرجة الحرارة المحسوسة عن المتوقعة بقيم تتراوح بين 2: 4 درجات مئوية.

وأكد "شاهين" أن هناك شبورة مائية تكون ملحوظة في الصباح الباكر وحتى الساعة السابعة صباحًا على الطرق الزراعية والسريعة والقريبة من المسطحات المائية المؤدية من وإلى القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية، وذلك على مدار يومي الجمعة والسبت.

وأشار "شاهين" إلى أن هناك نشاطًا للرياح على بعض المناطق من السواحل الغربية، تكون مثيرة للرمال والأتربة مما يؤدي إلى انخفاض الرؤية الأفقية على مناطق من جنوب الصعيد على فترات متقطعة.

وأكد "شاهين" أن طقس اليوم الجمعة سيشهد أمطارًا خفيفة إلى متوسطة تكون رعدية أحيانا على مناطق من جنوب البلاد وسلاسل جبال البحر الأحمر قد تصل لحد السيول على حلايب وشلاتين على فترات متقطعة، بينما يشهد غدًا السبت أمطارًا خفيفة إلى متوسطة تكون رعدية أحيانًا على مناطق من جنوب البلاد وسلاسل جبال البحر الأحمر قد تصل لحد السيول على حلايب وشلاتين على فترات متقطعة.

درجات الحرارة اليوم الجمعة
وتسجل درجات الحرارة، الجمعة على القاهرة الكبرى والوجه البحري 41 للعظمى والصغرى 27، وعلى السواحل الشمالية 35 للعظمى والصغرى 26، وعلى جنوب سيناء وسلاسل جبال البحر الأحمر 39 للعظمى والصغرى 28، وعلى شمال الصعيد 42 للعظمى والصغرى 26، وعلى جنوب الصعيد 44 للعظمى والصغرى 28.

درجات الحرارة درجات ارصاد الأرصاد الجوية طقس اليوم السواحل الشمالية

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