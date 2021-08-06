الجمعة 06 أغسطس 2021
name name name
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

اقتصاد

الدولار يتقدم قبل نشر بيانات التوظيف فى الولايات المتحدة

الدولار
الدولار

تقدم الدولار، اليوم الجمعة، قبل نشر بيانات التوظيف في الولايات المتحدة، إذ يتوقع محللون أرقاما قوية قد تبرر تشديد السياسة النقدية الأمريكية بوتيرة أسرع، في الوقت الذي يبدو فيه أن الإقدام على خطوة مماثلة في أوروبا أو اليابان أمر بعيد المنال.
ونزل اليورو، الذي أخفق في محاولات في الآونة الأخيرة لاختراق مستوى المقاومة عند نحو 1.1910 دولار، لأدنى مستوى في أسبوع إلى 1.1818 دولار في آسيا، عندما يقِل قليلا عن متوسطه المتحرك في 20 يومًا.

ولامس الدولار أعلى مستوى في أسبوع عند 109.88 ين ياباني، ليضيف إلى انتعاش قوي من مستوى متدن عند 108.72 الذي سجله يوم الأربعاء.
ومهد ريتشارد كلاريدا نائب رئيس مجلس الاحتياطي الاتحادي الأرض لمكاسب الدولار عبر الإشارة هذا الأسبوع إلى أن الظروف المناسبة لرفع أسعار الفائدة ربما تتحقق في وقت مبكر في أواخر 2022.
والتوظيف هو مجال التركيز بشكل خاص بسبب أنه يظل يسجل أداء متفاوتا بينما تعافت مؤشرات أخرى، وهو أمر يمكن أن تغيره سريعا بضعة أشهر من التوظيف المستمر.
ومن المقرر صدور بيانات الوظائف في القطاعات غير الزراعية الأمريكية بحلول الساعة 1230 بتوقيت جرينتش.
ونزل الدولاران الأسترالي والنيوزيلندي قليلا في التعاملات الآسيوية، لكن الدولار النيوزيلندي يتجه صوب أفضل أسبوع منذ أواخر يونيو عقب انخفاض حاد في البطالة جعل المستثمرين يثقون في أن أسعار الفائدة سترتفع هذا الشهر.
وفي أحدث تعاملات، بلغ الدولار النيوزيلندي 0.7048 دولار أمريكي بينما سجل الدولار الأسترالي 0.7387 دولار.
وصعد مؤشر الدولار، الذي يقيس أداء العملة الأمريكية مقابل سلة من ست عملات رئيسية، 0.1 بالمئة اليوم في الجلسة الآسيوية إلى 92.374 والمؤشر مرتفع 0.3 بالمئة منذ بداية الأسبوع.
من ناحية أخرى، تلقى الجنيه الإسترليني الدعم من مسار زيادة أسعار الفائدة في السنوات المقبلة الذي رسمه بنك إنجلترا المركزي أمس الخميس، وبلغت العملة البريطانية في أحدث تعاملات 1.3920 دولار.

رئيس التحرير

وائل لطفي

الفقراء وقميص عثمان

الأكثر قراءة

مصادر بـ«التعليم»: الحاصلون على 98% و99% فى الثانوية هذا العام «يتعدوا على الأصابع»

«مستجدات» موعد فتح الطيران بين مصر والمملكة العربية السعودية| أخبار الطيران السعودي الدولي

نتيجة الثانوية العامة 2021.. حقيقة حصول الأولى على 99%

لترشيد المياه.. تأهيل وتبطين  2190 كيلو مترًا من الترع المتعبة

«حماية النيل» تزيل 85 تعديًا على النهر وفرعيه فى 10 محافظات

الدولار يتقدم قبل نشر بيانات التوظيف فى الولايات المتحدة

ﻣﻘﺎﻻﺕ

مدحت بشاى

العذراء وأيقوناتها الخالدة

د. محمد عفيفي

تاريخنا وأسماء الشوارع «1-2»

ماجد حبته

الأفغان يقاومون.. و«طالبان» تتوحش

عبد الرحيم طايع

أمية المتعلمين

د. القس صفوت البياضى

مصر رائدة بين دول العالم بوحدانيتها

جلال حمام

الغنوشى لا يؤمن بالدولة التونسية

سمر عادل

العبودية في شكل جديد

أسماء محفوظ

تيجى نسيب الموبايل

صور

عرض خاص لفيلم الإنس والنمس

التعادل السلبى يحسم الشوط الأول بين الأهلى ودجلة

«كلب» يقتحم ملعب مباراة الأهلى ووادى دجلة فى الدورى

محطة تل أبيب

المزيد

يضم مسئولين كبار.. تفاصيل زيارة وفد البحرين إلى إسرائيل

اجتماع عسكري.. ماذا يحدث على الحدود بين إسرائيل ولبنان؟

أمريكا تدعو إسرائيل إلى الامتناع عن ترحيل العائلات من الشيخ جراح