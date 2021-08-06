أبرز أنشطة «التضامن» في أسبوع.. علاج 73 ألف من الإدمان وإنقاذ 4 إخوة من ذوي الإعاقة

شهدت وزارة التضامن الاجتماعى على مدار الأسبوع الماضي، نشاطاً مكثفاً للوزيرة نيفين القباج، حيث أعلنت عن علاج 73 ألف شخص من الإدمان، ووجهت بإنقاذ 4 أخوات من ذوي الاحتياجات بالإسكندرية وغيرها نستعرضها فى التقرير التالي.

- وزيرة التضامن: علاج 73 ألف شخص من الإدمان خلال 2021

قالت نيفين القباج، وزيرة التضامن الاجتماعي، رئيس صندوق مكافحة وعلاج الإدمان والتعاطى، إن محافظة القاهرة جاءت فى المرتبة الأولى طبقا لأكثر المكالمات الواردة للخط الساخن حيث بلغت نسبتها 33.10 % يليها محافظة الجيزة بنسبة 12.65 %، ويرجع ذلك إلى ارتفاع التعداد السكاني وسهولة الاتصال والقرب المكاني للمستشفيات المتعاونة مع الخط الساخن لراغبي العلاج.

- التوجيه بإنقاذ 4 أخوات من ذوي الاحتياجات بالإسكندرية

وجهت وزيرة التضامن الاجتماعي، فريق أطفال وكبار بلا مأوى لانقاذ 4 أخوات من ذوي الاحتياجات الخاصة بمحافظة الاسكندرية.

وأكدت وزارة التضامن أنه على الفور تحرك الفريق وتبين من دراسة الحالة معاناة الأخوات الأربعة من تأخر عقلي وهم ( ح.ع) 39 عاما، (م.ع) 30 عاما ، (أ.ع) 36 عاما و(م.ع) 42 عاما، حيث يعيشون مع الاخت الكبري وتدعي( ن.ع).



- 21 ألف أسرة تستفيد من الدعم النقدى «تكافل وكرامة» بمطروح

أكد تقرير صادر عن وزارة التضامن الاجتماعي، أن حجم الدعم النقدي " تكافل" في محافظة مطروح بلغ حوالي 8540 أسرة، و وبلغ حجم المستفيدين من "كرامة" حوالي 12,732، بإجمالي 21,272 بتكلفة 200,593,680 جنيه.

- «التضامن»: 68 ألف أسرة مستفيدة من«سكن كريم»

أظهر تقرير صادر عن وزارة التضامن الاجتماعي، أن إجمالي الأسر المستفيدة من برنامج سكن كريم أحد عناصر المبادرة الرئاسية “ حياة كريمة” الأسر، قد بلغ 15917 أسرة بإجمالي 67647 شخصا.

