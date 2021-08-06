بايدن يصف مقتحمى الكونجرس فى يناير بـ«المتطرفين والإرهابيين»

وصف الرئيس الأمريكي، جو بايدن، العناصر التي اقتحمت مبنى الكونجرس الأمريكي (الكابيتول) في 6 يناير الماضي بأنهم "غوغاء من المتطرفين والإرهابيين".

وأضاف بايدن - في خطاب مشترك من البيت الأبيض إلى جانب النائبة كامالا هاريس، حسبما نقلت شبكة (سي.إن.إن.) الإخبارية الأمريكية - أن ما حدث لم يكن ديمقراطية، لكن "تمردا وأعمال شغب" وغير دستورية.

وأشاد الرئيس الأمريكي بجهود أفراد الشرطة، وذلك في المراسم التي أقيمت من أجل تكريم هؤلاء الأفراد الذين دافعوا عن مبنى الكونجرس خلال اقتحامه في يناير الماضي

وعلى صعيد آخر، وقع الرئيس الأمريكي جو بايدن مذكرة تمنح ملاذًا آمنًا مؤقتًا لسكان هونج كونج، حسبما أعلنت المتحدثة باسم البيت الأبيض جين ساكي .

وقالت حسبما أعلنت المتحدثة باسم البيت الأبيض جين ساكي- في بيان ورد على الموقع الإلكتروني للبيت الأبيض- إن الرئيس الأمريكي جو بايدن وقع اليوم مذكرة تقضي بتأجيل ترحيل بعض سكان هونج كونج المتواجدين بالفعل في الولايات المتحدة، وأضافت المتحدثة باسم البيت الأبيض جين ساكي، أنه تم منحهم ملاذًا آمنًا مؤقتا لمدة 18 شهرًا.

وأشار البيان إلى أن هذه الخطوة من جانب إدارة الرئيس الأمريكي جو بايدن تُؤكد الدعم الأمريكي القوي لمواطني هونج كونج، وتشير أيضا إلى وفاء واشنطن بوعودها تجاه هونج كونج والمجتمع الدولي.

وأكد البيان دعم إدارة الرئيس الأمريكي جو بايدن القوي لمواطني وسكان هونج كونج.

وفي وقت سابق، أعلن الرئيس الأمريكي تمديد العقوبات التي فرضتها إدارة سلفه دونالد ترامب على الصين لمدة عام إضافي على خلفية الوضع في هونج كونج.

وقال بايدن، في بيان نشره البيت الأبيض عبر موقعه الإلكتروني: لا يزال الوضع فيما يتعلق بهونج كونج، بما في ذلك الإجراءات الأخيرة التي اتخذتها الصين لتقويض الاستقلال الذاتي هناك بشكل أساسي، يشكل تهديدًا استثنائيا على الأمن القومي والسياسة الخارجية واقتصاد الولايات المتحدة لهذا السبب، تظل حالة الطوارئ الوطنية المعلنة في 14 يوليو 2020 سارية المفعول بعد 14 يوليو 2021.