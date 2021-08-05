الخميس 05 أغسطس 2021
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
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عالم

قيس سعيد يتوعد المتلاعبين بقوت التونسيين ومن يحرقون الحقول والغابات

قيس سعيد
قيس سعيد

أكد الرئيس التونسي قيس سعيد، اليوم الخميس، أنه سيتم تطبيق القانون على كل من يحاول العبث بقوت المواطن أو يعمد إلى حرق الحقول والغابات.

 

جاء ذلك خلال لقاء قيس سعيد، مساء اليوم، بقصر قرطاج، بشير الكثيري، الرئيس المدير العام لديوان الحبوب، حسب بيان لرئاسة الجمهورية التونسية.

 

وأعرب عن شكره لكل إطارات وأعوان ديوان الحبوب ودعاهم إلى أن يكونوا على موعد مع التاريخ والتصدي لكل التجاوزات في توريد القمح. 

 

وجدد رئيس تونس التأكيد على أنه لا مجال للمس من قوت التونسيين، مشيرا إلى أنه سيقع تطبيق القانون على كل من يحاول العبث بقوت المواطن أو يعمد إلى حرق الحقول والغابات، موضحا أن هناك أحرارا وشرفاء في كل مفاصل الدولة سيصنعون تاريخا جديدا لتونس.

 

وأكد أنه لم يتم اعتقال أحد من أجل رأيه ولن يتم المساس من الحقوق والحريات، موضحا أنه لا مجال للعودة إلى الوراء وبأنه لا حوار إلا مع الصادقين الثابتين الذين استبطنوا مطالب الشعب.

 

قيس سعيد يحذر من التلاعب بملف مياه الشرب

وشدد الرئيس التونسي، في وقت سابق الخميس، على أنه لا مجال للتنكيل بحق الشعب التونسي في مياه الشرب، داعيا إلى بذل قصارى الجهد لتجاوز الإشكاليات التي تعترض المواطن في التزود بها.

 

جاء ذلك خلال استقبال قيس سعيد، بقصر قرطاج، مصباح الهلالي، الرئيس المدير العام للشركة الوطنية لاستغلال وتوزيع المياه، وحمادي الحبيب، مدير عام مكتب التخطيط والتوازنات المائية بوزارة الفلاحة والصيد البحري والموارد المائية، وسمير الهدياوي، عن الإدارة العامة للموارد المائية بوزارة الفلاحة والصيد البحري والموارد المائية، حسب بيان لرئاسة الجمهورية التونسية.

 

وطلب رئيس الجمهورية التونسية من كل المسؤولين في هذا القطاع، التحلي بروح المسئولية الوطنية في هذه المرحلة التاريخية والمبادرة بالتخفيض في الأسعار، مؤكدا ضرورة إعداد خطة استراتيجية وسياسة واضحة لتفادي الشح في المياه.

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