الخميس 05 أغسطس 2021
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

عالم

إجلاء الآلاف في كاليفورنيا الأمريكية بسبب حرائق الغابات

حرائق الغابات
حرائق الغابات

اضطر الآلاف من السكان في ولاية كاليفورنيا الأمريكية اليوم إلى النزوح من منازلهم مع اشتعال حرائق الغابات في مساحات واسعة من هذه الغابات.

وذكرت إدارة الغابات والحماية من الحرائق بولاية كاليفورنيا ،في مؤتمر صحفي حسبما أوردت صحيفة "ذا هيل" الأمريكية على موقعها الإلكتروني اليوم الخميس- أن حوالي 2400 شخص في مقاطعة بلاسر و4200 شخص في مقاطعة نيفادا غادروا منازلهم بعد أن اندلع الحريق على مساحة 1400 فدان.

وقد تم إنشاء مراكز الإجلاء وتحويل مدينة للملاهي إلى مأوى للحيوانات الأليفة. 

 

جدير بالذكر أن ولاية كاليفورنيا وغيرها من الولايات الأمريكية الغربية الأخرى تعرضت لحرائق غابات هذا العام، حيث دعا حكام الولايات الرئيس الأمريكي جو بايدن إلى تقديم يد العون لهم.

وفي وقت سابق، أجبرت الحرائق المستعرة فى غابات كاليفورنيا آلاف الأشخاص على النزوح من مناطقهم، فى وقت تسعى فيه الحكومة الفيدرالية لتقديم المساعدة.

وذكرت قناة (الحرة) الأمريكية، أن موسم الحرائق هذا العام قد يكون الأكبر، والذى أجبر ما لا يقل عن 16 ألفا و 500 شخص الفرار من منازلهم مؤخرا، مضيفة أن عمليات الإجلاء أثارت التوترات في منطقة لا تزال تتعافى من حريق "كامب فاير"، الذى أودى بحياة 85 شخصا عام 2018، وهو أعنف حرائق غابات فى تاريخ كاليفورنيا.

وأضافت أنه اندلع أكثر من 80 حريقا كبيرا فى مختلف أنحاء الولايات المتحدة، مما أدى إلى اشتعال نحو 1.7 مليون فدان فى 13 ولاية.

وكان الرئيس الأمريكي جو بايدن قد التقى افتراضيا، حكام سبع ولايات غربية، حيث اشتدت حدة حرائق الغابات المدمرة بعد تغير المناخ إلى أكثر حرارة وجفاف، وناقش بايدن معهم إمكانية مساعدة الولايات في جهود الوقاية والتأهب والاستجابة للطواريء من قبل الحكومة الفيدرالية.

ولاية كاليفورنيا كاليفورنيا الأمريكية الغابات مقاطعة بلاسر مقاطعة نيفادا

رئيس التحرير

وائل لطفي

الفقراء وقميص عثمان

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