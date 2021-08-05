الخميس 05 أغسطس 2021
name name name
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

حوادث

لرفعها من غير ذي صفة.. رفض دعوى بطلان إلغاء لائحة الزمالك

مرتضى منصور
مرتضى منصور

قضت الدائرة الأولى بمحكمة استئناف شمال الجيزة، برفض دعوى البطلان المقامة من مرتضى منصور رئيس نادي الزمالك المعزول.

و قضت المحكمة بعدم قبولها لرفع الدعوى من غير ذي صفة، ضد الحكم الصادر من مركز التسوية والتحكيم الرياضي، الذي ألغى لائحة نادي الزمالك وأقر العمل باللائحة الاسترشادية.

ويأتي الحكم ليستمر العمل وفقا للائحة الاسترشادية بإدارة أمور نادي الزمالك، وهي اللائحة التي وفقا لها صدر قرار من الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة،  بإنهاء عمل اللجنة المؤقتة السابقة التي كانت تدير النادي الأبيض برئاسة عماد عبد العزيز، وتعيين لجنة مؤقتة جديدة برئاسة حسين لبيب، تدير أمور نادي الزمالك لحين موعد إجراء الانتخابات.

وكان قد أعلن مرتضى منصور رئيس نادي الزمالك المعزول، في فيديو نشره عبر حسابه الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي « فيسبوك» مؤخرا ترشحه في انتخابات نادي الزمالك المقبلة، وأنه اتخذ قرارا نهائيا بخوض الانتخابات، وأنه يحق له خوض السباق الانتخابي بعد أن حصل على حكم من المحكمة مؤخرا بأنه الرئيس الشرعي للنادي الأبيض، وفقا لما قاله. 

 وأضاف في الفيديو: «أطفال النادي واحشني جدا، وأثق بشعبيتي بين أعضاء الجمعية العمومية، وأنا رئيس الزمالك القادم بإذن الله، وأتحدى أي مرشح أمامي، والفيصل بيني وبينه أعضاء الجمعية العمومية».

محكمة استئناف شمال الجيزة دعوى دعوى البطلان مرتضى منصور لائحة نادي الزمالك

رئيس التحرير

وائل لطفي

الفقراء وقميص عثمان

الأكثر قراءة

أطباء عن «متحور دلتا»: أعراضه أكثر حدة ولا داعي للاطمئنان الزائد مع وباء بـ «100وش»

مصادر بـ«التعليم»: الحاصلون على 98% و99% فى الثانوية هذا العام «يتعدوا على الأصابع»

شديد الحرارة.. «الأرصاد» تكشف تفاصيل طقس الجمعة

أولمبياد طوكيو: الفراعنة ينافسون على البرونزية بعد خسارة حلم الذهب

نتيجة الثانوية العامة 2021.. حقيقة حصول الأولى على 99%

«مستجدات» موعد فتح الطيران بين مصر والمملكة العربية السعودية| أخبار الطيران السعودي الدولي

ﻣﻘﺎﻻﺕ

عبد الرحيم طايع

أمية المتعلمين

د. القس صفوت البياضى

مصر رائدة بين دول العالم بوحدانيتها

جلال حمام

الغنوشى لا يؤمن بالدولة التونسية

سمر عادل

العبودية في شكل جديد

أسماء محفوظ

تيجى نسيب الموبايل

د. بهي الدين مرسي

الحرب على الفقر

منى رجب

الشعب التونسى يختار الحرية

خالد عكاشة

طبول الحرب تقرع فى بحر العرب

صور

عرض خاص لفيلم الإنس والنمس

التعادل السلبى يحسم الشوط الأول بين الأهلى ودجلة

«كلب» يقتحم ملعب مباراة الأهلى ووادى دجلة فى الدورى

محطة تل أبيب

المزيد

لبنان: ندعو الأمم المتحدة لردع إسرائيل لوقف انتهاكاتها المتكررة

الجامعة العربية تُحذر من «مغبة» التصعيد فى جنوب لبنان

عون: اسرائيل استخدمت سلاحها الجوي لأول مرة في استهداف لبنان منذ 2006