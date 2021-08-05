لرفعها من غير ذي صفة.. رفض دعوى بطلان إلغاء لائحة الزمالك

قضت الدائرة الأولى بمحكمة استئناف شمال الجيزة، برفض دعوى البطلان المقامة من مرتضى منصور رئيس نادي الزمالك المعزول.

و قضت المحكمة بعدم قبولها لرفع الدعوى من غير ذي صفة، ضد الحكم الصادر من مركز التسوية والتحكيم الرياضي، الذي ألغى لائحة نادي الزمالك وأقر العمل باللائحة الاسترشادية.

ويأتي الحكم ليستمر العمل وفقا للائحة الاسترشادية بإدارة أمور نادي الزمالك، وهي اللائحة التي وفقا لها صدر قرار من الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة، بإنهاء عمل اللجنة المؤقتة السابقة التي كانت تدير النادي الأبيض برئاسة عماد عبد العزيز، وتعيين لجنة مؤقتة جديدة برئاسة حسين لبيب، تدير أمور نادي الزمالك لحين موعد إجراء الانتخابات.

وكان قد أعلن مرتضى منصور رئيس نادي الزمالك المعزول، في فيديو نشره عبر حسابه الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي « فيسبوك» مؤخرا ترشحه في انتخابات نادي الزمالك المقبلة، وأنه اتخذ قرارا نهائيا بخوض الانتخابات، وأنه يحق له خوض السباق الانتخابي بعد أن حصل على حكم من المحكمة مؤخرا بأنه الرئيس الشرعي للنادي الأبيض، وفقا لما قاله.

وأضاف في الفيديو: «أطفال النادي واحشني جدا، وأثق بشعبيتي بين أعضاء الجمعية العمومية، وأنا رئيس الزمالك القادم بإذن الله، وأتحدى أي مرشح أمامي، والفيصل بيني وبينه أعضاء الجمعية العمومية».