140 وفاة و3163 إصابة جديدة بفيروس كورونا فى تونس

أفادت وزارة الصحة التونسية، بأنه تم تسجيل 140 حالة وفاة بفيروس كورونا المستجد، خلال الـ24 ساعة الماضية؛ ليرتفع العدد الإجمالي للوفيات منذ ظهور الوباء إلى 20 ألفًا و550 حالة.

وذكرت الوزارة - في بيان اليوم الخميس - أنه تم أيضًا تسجيل 3163 إصابة جديدة بالفيروس التاجي، وذلك إثر إجراء 13036 تحليلًا مخبريًا.

وفي وقت سابق، وصلت إلى تونس، الثلاثاء الماضي، طائرتا شحن من الإمارات تحملان 47 طنًا من الإمدادات الطبية وعددًا من أجهزة التنفس الاصطناعي وأسطوانات الأكسجين في إطار التصدي لوباء (كورونا) والحد من تداعياتها.

وقال السفير الإماراتي لدى تونس، راشد محمد المنصوري- وفقًا لوكالة أنباء الإمارات- إن الإمارات تتابع عن كثب تطورات الأوضاع الصحية في تونس، مشيرًا إلى أن هذه المبادرة تمثل ثمرة التواصل المستمر بين قيادة البلدين.

ترتيب تصدر الدول بإصابات كورونا حول العالم

وتتصدر الولايات المتحدة دول العالم من حيث عدد الإصابات، تليها الهند ثم البرازيل وفرنسا وتركيا وروسيا والمملكة المتحدة وإيطاليا وألمانيا وإسبانيا والأرجنتين وكولومبيا وبولندا وإيران والمكسيك.

وتتصدر الصين دول العالم من حيث عدد الجرعات التي تم إعطاؤها، تليها الولايات المتحدة ثم الاتحاد الأوروبي والهند والبرازيل والمملكة المتحدة وتركيا والمكسيك وإندونيسيا وروسيا.

ولا يعكس عدد الجرعات التي تم إعطاؤها نسبة من تلقوا التطعيم بين السكان، بالنظر لتباين الدول من حيث عدد السكان.

وتجدر الإشارة إلى أن هناك عددًا من الجهات التي توفر بيانات مجمعة بشأن كورونا حول العالم، وقد يكون بينها بعض الاختلافات.

وأودت جائحة «كوفيد- 19» في منطقة أمريكا اللاتينية والبحر الكاريبي بأكثر من مليون شخص منذ بدأ فيروس كورونا بالانتشار في العالم قبل عام ونصف العام، في وقت اقترح صندوق النقد الدولي خطة مساعدة بقيمة 50 مليار دولار لتعزيز حملات التلقيح ووقف تفشي الوباء.

كورونا حول العالم

يشار إلى أن فيروس كورونا المستجد أو (كوفيد- 19) ظهر في أواخر ديسمبر 2019 في مدينة "ووهان" الصينية في سوق لبيع الحيوانات البرية، ثم انتشر بسرعة مع حركة انتقال كثيفة للمواطنين لتمضية عطلة رأس السنة القمرية في يناير الماضي.