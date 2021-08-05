مروة ناجى تستعد لطرح أغنية «كيدهن عظيم» خلال ساعات

تعيش الفنانة مروة ناجى حاليا حالة من النشاط الفنى المكثف، حيث تنتظر طرح أحدث كليباتها "كيدهن عظيم" خلال ساعات عبر القناة الرسمية لها على موقع التواصل الاجتماعى "يوتيوب".

ومن المقرر طرح الكليب غدا أيضا على جميع المنصات الموسيقية، وسيتم عرضه تباعا على العديد من القنوات الفضائية المصرية والعربية .

فريق عمل أغنية كيدهن عظيم

"كيدهن عظيم" من كلمات محمود القبانى وألحان محمد صبرى وتوزيع جمال فتحى ومن إخراج محمد عواد، وقد استغرقت الفنانة مروة ناجى ما يقرب من 22 ساعة لتصوير الكليب بمنطقة المقطم.

هذا وطرحت مروة ناجى مؤخرا البوست الدعائى لكليب "كيدهن عظيم" بالتزامن مع طرح البرومو الدعائى له، والذى حقق إقبالا جماهيريا كبيرا على مواقع التواصل الإجتماعى |فيسبوك" و"يوتيوب".

من جهه أخرى تنتهى الفنانة مروة ناجى الليلة من عرض مسرحية " ألمظ وسى عبد " بمدينة الإسكندرية والتى إستمر عرض المسرحية بها على مدار 15 ليلة متتالية على مسرح " محمد عبد الوهاب " , وحققت المسرحية إقبالا جماهيريا كبيرا منذ الليلة الأولى من عرضها. وأكدت الفنانة مروة ناجى أن جميع تذاكر الليلة الأخيرة من المسرحية قد نفذت بالكامل منذ صباح اليوم , وأن الليلة ستكون " كاملة العدد " , حيث أنه من المقرر حضور القبطان عمر عز الدين والقبطان نبيل عبد الوهاب الأبطال الحقيقيين لعملية تدمير" المدمرة إيلات " , وقنصل فلسطين حسام الدباس واللواء محمد نور الدين أحمد بطل ملحمة كبريت الحربية و المهندس عوف همام رئيس مهرجان الإسكندرية الدولى للأغنية , والمايسترو سامح إبراهيم قائد فرقة أبو قير للموسيقى العربية . والمايسترو محمود أبو زيد قائد فرقة تذوق الموسيقى والإبداع وفرقته الموسيقية , والفنان القدير عثمان محمد على ونخبه كبيرة من رجال الصحافة والإعلام ورؤساء التحرير .

ابطال مسرحية المظ وعبده الحامولى

مسرحية " ألمظ وسى عبده " بطولة مروة ناجي، وائل الفشني، هاني كمال، محمد حسني، لبني الشيخ، إميل شوقي، طارق راغب ، محمد عمر ، عماد عبد المجيد، محمد الخيام، صابر عبد الله، محمد طلبة، نورهان صالح ، محمد هلال ، والطفلة ملك مازن، بالمشاركة الصوتية و السينمائية لسيدة المسرح العربي الفنانة الكبيرة سميحة أيوب . " ألمظ وسى عبده " من تأليف وأشعار د . مصطفى سليم وإخراج مازن الغرباوى