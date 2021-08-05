قرار من النيابة بشأن التحقيقات في حريق «أكشاك» موقف أحمد حلمي

قررت نيابة الأزبكية، اليوم الخميس، حفظ التحقيقات في حريق أكشاك نشب بمحيط موقف أحمد حلمي، وتبين ان الحريق بسبب ماس كهربائى، ولا شبة جنائية في الحادث.

كانت قد أمرت النيابة تحت إشراف المستشار بكر عبدالعزيز المحامي العام الأول لنيابات شمال القاهرة، بانتداب المعمل الجنائي لمعاينة حريق اندلع داخل 10 أكشاك بموقف أحمد حلمى لبيان الأسباب وحصر التلفيات والخسائر وكلفت المباحث الجنائية بسرعة إجراء التحريات حول الواقعة.

وكشفت المعاينة الأولية عن أن النيران التهمت 10 باكيات وأكشاك داخل الموقف نتيجة لماس كهربى.

تمكن رجال الحماية المدنية بالقاهرة من السيطرة على حريق شب بموقف أحمد حلمي بشبرا، حيث التهمت النيران عددًا من فرش وباكيات الباعة بالموقف، وجارٍ الآن عمليات التبريد، حيث تسبب تصاعد أعمدة الدخان في إحداث حالة من الفزع لدى المترددين على الموقف.

وتلقت عمليات إطفاء القاهرة بلاغًا بنشوب حريق فى عدد من فرش وباكيات الباعة بموقف أحمد حلمي، على الفور تم توجيه ٥ سيارات إطفاء بإشراف اللواء إنتصار منصور مدير الحماية المدنية بالقاهرة، وتمت السيطرة على النيران قبل أن تمتد للمحلات والسيارات بالموقف.

تحرر محضر بالواقعة وكلفت النيابة المعمل الجنائي بالانتقال لكشف سبب الحريق وتحديد حجم الخسائر والتلفيات، وكذا استعجلت تحريات المباحث حول الواقعة لبيان ما إذا كانت هناك شبهة جنائية من عدمه.

- نصائح لتجنب اندلاع الحرائق

وقالت إدارة الحماية المدنية إنه قد تتزايد الحرائق لوجود مجموعة من الأخطاء التي يرتكبها قاطنو الشقق والعقارات السكنية، تؤدى إلى اندلاع الحرائق، منها عدم وجود فتحات تهوية سواء فى الشقق أو داخل المخازن التي تحتوي على مواد قابلة للاشتعال.

وتشدد الإدارة على عدم استعمال أسلاك كهربائية مقلدة لا تتحمل الضغوط وتؤدى لنشوب حرائق بسبب الماس الكهربائي، بالإضافة إلى الأحمال الزائدة، بسبب تشغيل الأجهزة الكهربائية، وتخزين مواد سريعة الاشتعال بجوار مصدر حراري.

وحول إجراءات الوقاية من الحرائق فتكون عن طريق التفتيش والفحص الدوري على أماكن العمل وإذ يعتبر التفتيش بطريقة دورية على مواقع العمل حتى وإن كانت مصممة ضد الحرائق والوقاية منها من أهم الإجراءات الوقائية ضد الحرائق.

ووضع نظام أمان بالمبنى وذلك كتركيب عدد من طفايات الحريق بأكثر من مكان بالمبنى ووضع إرشادات للسلامة الأمنية والالتزام بها للحد من خطر نشوب الحرائق، ويتم تركيب نظام الإنذار الاتوماتيكي أو التلقائي في المباني وتستخدم أنظمة الإنذار الاتوماتيكية في الأماكن والقاعات التي تتزايد احتمالات حدوث الحرائق بها وما قد تنجم عنه من خسائر.

وتعمل أجهزة الإنذار الأتوماتيكية حال وقوع حريق على اختصار الفترة الزمنية الواقعة بين لحظة وقوع الحريق ولحظة اكتشافه ما يفسح المجال أمام سرعة التدخل وفعالية عمليات المكافحة والسيطرة على الحريق وبالتالي تقليل حجم الخسائر الناجمة عنه.