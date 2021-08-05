السفير السويدي بالقاهرة: عملي في مصر حلم تحول لحقيقة (فيديو)

أعرب السفير السويدي في مصر، هوكان إيمسجورد، عن سعادته بالعودة للعمل في القاهرة مرة أخرى، مشيرًا إلى إمكانية التعاون بين مصر والسويد في العديد من المجالات، معتبرًا أن عمله سفيرًا للسويد في مصر بمثابة حلم تحول لحقيقة.

وقال السفير السويدي في مقطع مصور، نشرته بعثة الإتحاد الأوروبي في مصر، عبر صفحتها الرسمية بموقع التدوينات "تويتر": "عندما جئت لمصر أول مرة منذ 25 عامًا، أبهرتني الآثار الشهيرة التي رأيتها هنا".

وأضاف قائلًا: "بالنسبة لي فإن العودة إلى مصر مرة أخرى منذ بضعة أيام.. لقضاء عدة أعوام كسفير السويد في مصر، بمثابة حلم يتحقق".

وأشار السفير السويدي، إلى تعدد مجالات التعاون بين مصر والسويد وكذلك الإتحاد الأوروبي أيضًا، وصرح قائلًا: "إنني أرى إمكانية كبرى للتعاون بين السويد والاتحاد الأوروبي ومصر".

وأوضح: "هناك الكثير من الأمور التي نستطيع القيام بها معًا في مجالات كثيرة مثل بناء السلام والمساواة بين الجنسين والعمل المناخي والعديد من الأمور الأخرى، وبالتالي فإنني اتطلع لذلك وإنني سعيد بأن أكون جزء من يوم أوروبا هنا شكرًا لكم جميعًا.. شكرًا جزيلًا".

وفي الأول من شهر يونيو الماضي، نشر السفير السويدي تغريدة عبر صفحته الرسمية بموقع "تويتر"، فور وصوله القاهرة لتولي مهام منصبه، وعلق عليها قائلًا: "هبوط في أم الدنيا!.. متحمس لتولي منصبي كسفير للسويد في مصر".

وأضاف: "لدي العديد من الذكريات الرائعة من زيارات سابقة لمصر وأتطلع إلى مقابلة أشخاص جدد وزيارة أماكن جديدة في أرض تشتهر بضيافتها وتاريخها!".

العلاقات المصرية السويدية

وتقوم العلاقات السياسية بين مصر والسويد من خلال دور السويد فى الأمم المتحدة والهيئات المرتبطة بها كمجالات حفظ السلام الدولى، والإسهام فى معالجة الأزمات والنزاعات الدولية .

وأعطت السويد اهتمامًا كبيرًا لمجال التعاون بين الاتحاد الأوروبى ودول حوض البحر الأبيض المتوسط ومن بينها مصر، وكان ذلك بمجرد انضمامها إلى الاتحاد الأوروبى فى يناير عام 1995، فضلًا عن الزيارات المتبادلة بين البلدين لبحث العلاقات الثنائية ومنها تطورات الأوضاع على الساحة الدولية والإقليمية.