505 إصابات جديدة بفيروس كورونا في النمسا

سجلت وزارة الصحة النمساوية، 505 إصابات جديدة، وحالة وفاة واحدة بفيروس كورونا المستجد، خلال الساعات الـ 24 الماضية.

وذكرت الوزارة - في بيان اليوم الخميس - أن إجمالي الإصابات بالفيروس بلغ 661 ألفا و359 حالة، وقد تعافى منها 644 ألفا و840 حالة، بينما توفى 10 آلاف و745 حالة، موضحا أنه يتواجد بالمستشفيات 132 حالة، منهم 36 حالة في وحدات العناية المركزة، بينما تم توزيع 9 ملايين و840 ألفًا و982 جرعة من لقاحات كورونا.

وأشار البيان إلى أن إجمالي الإصابات النشطة في البلاد بلغ 5 آلاف و774 حالة، بينما أجرى اختبارات كورونا اليومية 76 ألفًا و417 شخصًا.

ترتيب تصدر الدول بإصابات كورونا حول العالم

وتتصدر الولايات المتحدة دول العالم من حيث عدد الإصابات، تليها الهند ثم البرازيل وفرنسا وتركيا وروسيا والمملكة المتحدة وإيطاليا وألمانيا وإسبانيا والأرجنتين وكولومبيا وبولندا وإيران والمكسيك.

وتتصدر الصين دول العالم من حيث عدد الجرعات التي تم إعطاؤها، تليها الولايات المتحدة ثم الاتحاد الأوروبي والهند والبرازيل والمملكة المتحدة وتركيا والمكسيك وإندونيسيا وروسيا.

ولا يعكس عدد الجرعات التي تم إعطاؤها نسبة من تلقوا التطعيم بين السكان، بالنظر لتباين الدول من حيث عدد السكان.

وتجدر الإشارة إلى أن هناك عددًا من الجهات التي توفر بيانات مجمعة بشأن كورونا حول العالم، وقد يكون بينها بعض الاختلافات.

وأودت جائحة «كوفيد- 19» في منطقة أمريكا اللاتينية والبحر الكاريبي بأكثر من مليون شخص منذ بدأ فيروس كورونا بالانتشار في العالم قبل عام ونصف العام، في وقت اقترح صندوق النقد الدولي خطة مساعدة بقيمة 50 مليار دولار لتعزيز حملات التلقيح ووقف تفشي الوباء.

كورونا حول العالم

يشار إلى أن فيروس كورونا المستجد أو (كوفيد- 19) ظهر في أواخر ديسمبر 2019 في مدينة "ووهان" الصينية في سوق لبيع الحيوانات البرية، ثم انتشر بسرعة مع حركة انتقال كثيفة للمواطنين لتمضية عطلة رأس السنة القمرية في يناير الماضي.