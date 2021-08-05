تكريم وكيل وزارة الزراعة بأسيوط لجهودها المميزة بالمديرية خلال الفترة الماضية

كرم اللواء عصام سعد محافظ أسيوط بمكتبه بديوان عام المحافظة المهندسة هدى إسماعيل وكيل وزارة الزراعة بأسيوط ومنحها شهادة تقدير نظرا لما قدمته من جهد وعمل دؤوب خلال الفترة الماضية.

وأكد محافظ أسيوط أن تكريم التنفيذيين المتميزين هو حق أصيل للاحتفاء بهم والاعتراف بعطائهم وتحفيزًا للجهاز التنفيذي للتفاني في العمل وبذل المزيد من الجهد.

حيث وجه محافظ أسيوط التحية والشكر لوكيل وزارة الزراعة لجهودها المتميزة واستجابتها السريعة لحل مشاكل المزارعين وتذليل العقبات لتطوير العمل بمنظومة الزراعة وتحسين الخدمات وتنفيذ برامج التنمية لافتًا إلى أن تكريم المتميزين الذين جدوا وعملوا بإخلاص هو واجب متمنيًا أن يبذل جميع التنفيذين أقصى الجهود لخدمة الوطن وتلبية كافة إحتياجات المواطنين مؤكدًا أننا جميعًا مسخرون لخدمة وطننا العزيز مصر داعيا الله عز وجل أن يوفق جهود الجميع لما فيه الخير والتنمية للبلاد.

كما وجه المحافظ خلال التكريم باستمرار وتكثيف شن حملات الرصد والمتابعة ومنع أية تعديات على الأراضي الزراعية بمختلف مراكز وقرى المحافظة وردع المخالفين بكل حزم وفرض هيبة القانون والقضاء على ظاهرة التعدي على الأراضي الزراعية وذلك تنفيذًا لتوجيهات القيادة السياسية بالمضي قدمًا في الحفاظ على الأراضي الزراعية التي تعد مصدر الأمن الغذائي لمصر بالإضافة إلى المتابعة الميدانية للحقول المنزرعة والمرور على الجمعيات وتوفير الأسمدة لجميع الفلاحين بجميع المراكز وتوفير كافة احتياجاتهم والعمل على زيادة الإنتاج.

كان محافظ أسيوط قد ناشد المواطنين بالالتزام بتطبيق الإجراءات الوقائية ومنع التجمعات وارتداء الكمامات والالتزام بالقرارات الصادرة في هذا الشأن تجنباً لنشر العدوى بفيروس كورونا المستجد والإسراع في التسجيل علي الموقع الخاص بوزارة الصحة والسكان "www.egcovac.mohp.gov.eg" للحصول على لقاح فيروس كورونا المستجد وبموجب التسجيل يتم تحديد الأيام المخصصة للحصول على جرعة اللقاح وذلك من خلال الخط الساخن 15335 معلنًا عن تخصيص بعض الخطوط الساخنة لتلقى شكاوى المواطنين والرد على استفساراتهم الخاصة بفيروس كورونا المستجد والتعامل الفورى مع أية حالات اشتباه وذلك على مدار 24 ساعة طوال أيام الاسبوع وهي رقم (2135603/ 088) الخاص بغرفة إدارة الكوارث والأزمات بالمحافظة ورقم الخط الساخن الخاص بغرفة عمليات المحافظة (2135858/ 088) أو رسائل الواتس آب (01000623873) بالإضافة إلى رقم غرفة الأزمات والطب الوقائي بمديرية الصحة بأسيوط (01060603745).