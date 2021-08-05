الخميس 05 أغسطس 2021
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
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وائل لطفى

عالم

«الدفاع الأفغانية»: مقتل 274 عنصرا بطالبان وإصابة 119 في عمليات عسكرية

الدفاع الأفغانية
الدفاع الأفغانية

أعلنت وزارة الدفاع الأفغانية، مقتل 274 من عناصر حركة طالبان وإصابة 119 آخرين خلال عمليات عسكرية في مناطق مختلفة من البلاد.

وقال فؤاد أمان نائب المتحدث باسم وزارة الدفاع، لوكالة أنباء "بختار" الأفغانية، إنه خلال اشتباكات والهجمات المضادة التي شنتها قوات الدفاع والأمن، قتلت 274 من عناصر طالبان وأصابت 119 آخرين في أقاليم، نانجرهار ولوجار وقندهار وفرح وهيرات وجاوزان وسمنجان وبلخ وفرياب وسار إي بول وهلمند وتخار وقندوز وبغلان وكابيسا وكابول.

وأشار إلى أنه تم تدمير كميات كبيرة من أسلحة طالبان وذخائرها في الهجمات، لافتا إلى أنه تم اكتشاف وإبطال مفعول 13 نوعا مختلفا من الألغام زرعتها طالبان في مناطق متفرقة من البلاد لاستهداف المدنيين وقوات الأمن.
 

وفي سياق آخر.. وقع الهجوم بسيارة مفخخة بالقرب من منزل القائم بأعمال وزير الدفاع الجنرال بسم الله محمدي في وسط مدينة كابول، مساء الثلاثاء، أعقبه إطلاق نار متقطع وانفجار قنابل يدوية، مما تسبب في سقوط 8 قتلى.

وأشارت قناة "طلوع نيوز" إلى أن الهجوم وقع في حوالي الساعة الثامنة مساء أمس الأربعاء، (بالتوقيت المحلي) في منطقة شيربور بمنطقة 10 بكابل، وهي منطقة مزدحمة بمنازل يملكها مسؤولون حكوميون كبار، كما تقع فيها منازل بعض النواب.

ووصلت قوات الأمن إلى مكان الحادث بعد وقت قصير من الهجوم، كما شوهدت سيارات الإسعاف وهي تغادر المنطقة في غضون ساعة من بدء الحادث.

ونقلت "طلوع نيوز" عن متحدث باسم وزارة الدفاع قوله، إن القائم بأعمال الوزير بخير لأنه لم يكن في منزله وقت وقوع الانفجار.

وقالت المصادر إن الاعتداء وقع في دار للضيافة تابعة لوزير الدفاع، وإنه لم يصب أحد من عائلته في الهجوم.

وذكرت وسائل إعلام أن مجموعة من المسلحين حاولت اقتحام منزل قريب من منزل الجنرال محمدي، ويعتقد أنه للنائب الأفغاني عظيم بغلاني، قبل أن يقوم الحراس ومن بعدهم عناصر الأمن بإطلاق النار على المهاجمين، وفقًا لتقارير إعلامية.

كابول أفغانستان طالبان الدفاع الأفغانية عمليات عسكرية

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