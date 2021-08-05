هل تواجه الولايات المتحدة موجة جديدة من الأعاصير المدمرة؟

يشهد العالم حالة غير مسبوقة من التغيرات المناخية والتي أدت إلى مواسم جديدة من الأعاصير في أكثر من بلد، وكانت آخرها الأعاصير الذي ضربت بلدة بنسالم بولاية بنسلفانيا الأمريكية، مما أدى إلى تدمير العديد من المباني، وأسفر عن إصابة خمسة أشخاص.

ونقلت الصحيفة عن "فريد هاران" رئيس مديرية الأمن العام المحلية: "لقد كان إعصارا مدمرا، كان الأمر أشبه بفيلم سينمائي، بدا الأمر كما لو أن قنبلة انفجرت".

وترك الإعصار، عشرات الأشخاص بلا مأوى، وتم توزيعهم في الوقت الراهن في مدرسة محلية، وتقوم المؤسسات ذات العلاقة، بتنظيف المدينة من مخلفات الإعصار.

هيئة أمريكية تحذر من موسم أعاصير مدمر في الولايات المتحدة

ومن جانبها، حذرت الإدارة الأمريكية للمحيطات والغلاف الجوي، من موسم حافل بالأعاصير فوق المتوسطة في الولايات المتحدة الأمريكية بعد بداية غير مسبوقة بالفعل.

وتوقعت الإدارة - حسب بيان نقلته صحيفة "ذا هيل" الأمريكية - أن الأعاصير القوية التي يُطلق عليها أسماء سيكون عددها بين 15 إلى 21 إعصارًا، في ارتفاع عن توقعات مايو الماضي التي كانت بين 13 إلى 20 إعصارًا فقط، موضحة أنه من 7 إلى 10 أعاصير ستتجاوز سرعة رياحهم 178 كم في الساعة، وبينهم من 3 إلى 5 أعاصير ستكون من الفئة الثالثة أو أعلى.

وأوضحت الإدارة، أن إعصار "إيلسا" حطم الرقم القياسي في أول يوليو الجاري بكونه الإعصار الخامس الذي يتشكل في المحيط الأطلنطي في هذا الوقت المبكر من موسم الأعاصير، ذاكرة "مع بداية غير مسبوقة، فإن موسم أعاصير المحيط الأطلنطي لعام 2021 لا يُظهر أي علامات تساهل مع دخوله شهور الذروة المقبلة".

وخلصت توقعات الإدارة الأمريكية للمحيطات والغلاف الجوي إلى أن هناك نسبة 65% أن يكون موسم الأعاصير المقبل فوق المتوسط، و25% أن يكون قريب من المواسم العادية.