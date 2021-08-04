«الإحصاء»: 822 مليون دولار صادرات مصر للأسواق العربية خلال شهر

أظهرت أحدث تقارير الجهاز المركزى للتعبئة العامة والإحصاء، ارتفاع صادرات مصر للدول العربية إلى حدود 821.9 مليون دولار خلال شهر أبريل 2021 مقابل 783.7 مليون دولار خلال الشهر المناظر من العام السابق عليه، بنسبة ارتفاع قدرها 4.8%.

وأوضح جهاز الإحصاء، أن الصادرات المصرية للسعودية جاءت فى المرتبة الأولى بين الصادرات للدول العربية والتى بلغت 218.6 مليون دولار خلال شهر أبريل 2021 مقابل 131.2 مليون دولار خلال الشهر المناظر من العام السابق عليه، كما ارتفعت الصادرات لليبيا إلى حدود 81.9 مليون دولار خلال شهر أبريل 2021 مقابل 32.5 مليون دولار خلال الشهر المناظر من العام السابق عليه.

وأضاف جهاز الإحصاء، أن صادرات مصر إلى الأردن سجلت ارتفاعًا إلى حدود 72.7 مليون دولار خلال شهر أبريل 2021 مقابل 34.6 مليون دولار خلال الشهر المناظر من العام السابق عليه، بينما سجلت الصادرات المصرية للإمارات تراجعًا إلى حدود 63 مليون دولار خلال شهر أبريل 2021 مقابل 325.8 مليون دولار خلال الشهر المناظر من العام السابق عليه، وبلغت الصادرات لباقي الدول العربية 385.7 مليون دولار خلال شهر أبريل 2021 مقابل 259.6 مليون دولار خلال الشهر المناظر من العام السابق عليه.

كان الجهاز المركزى للتعبئة العامة والإحصاء، قد أعلن فى وقت سابق تراجع قيمة العجز فى الميزان التجاري لـ3.1 مليار دولار خلال شهر أبريل 2021 مقابل 3.5 مليار دولار لنفـس الشهر مـن العام السابـق بنسبة انخفاض قدرها 13.3٪.

وارتفعت قيمة الصادرات بنسبة 47.4٪ حيـث بلغـت 2.84 مليار دولار خـلال شهر أبريل 2021 مقابل 1.93 مليار دولار لنفس الشهر من العام السابق، ويرجع ذلك إلى ارتفاع قيمة صادرات بعض السلع وأهمها: (أدوية ومحضرات صيدلة بنسبة 77.2 ٪، فواكه طازجة بنسبة 60.2٪، عجائن ومحضرات غذائية متنوعة بنسبة 12.0٪).

وارتفعت قيمـة الواردات بنسبة 8.1٪ حيث بلغت 5.92 مليار دولار خـلال شهر أبريل 2021 مقابل 5.47 مليار دولار لنفس الشهر من العام السابق، ويرجع ذلك إلى ارتفاع قيمة واردات بعض السلع وأهمها: (سيارات ركوب بنسبة 58.9 ٪، خامات الحديد ومركزاتها بنسبة 58.6٪، لدائن بأشكالها الأولية بنسبة 27.2 %).