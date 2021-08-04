لو طفلك في النادي.. اقتراحات لتغذية سليمة عقب المران

يُعدّ تطوير عادات غذائية جيدة وممارسة الرياضة منذ الطفولة أمر غاية في الأهمية؛ لمساعدة الأطفال في الحصول على عظام قوية وصحية طوال حياتهم.

تؤثر العديد من عوامل نمط الحياة مثل التغذية السليمة والنشاط البدني والتعرض لأشعة الشمس بشكل كبير على اكتساب كتلة العظام أثناء الطفولة والمراهقة، فالأطفال الأكثر نشاطًا يأكلون بشكل أفضل ويحافظون على صحتهم، وتقع العديد من الأمهات اللواتي يمارس أبنائهن الرياضه في حيرة من أمرهم حول إختيار نظام غذائي مناسب وسليم

النظام الغذائي المناسب للطفل أثناء ممارسة الرياضة

في هذا الصدد، تقول رنا عادل أخصائي التغذية، إن اختيار نظام غذائي معين يرجع لسن الطفل ونوع الرياضة التي يمارسها، فإذا كانت الرياضة الممارسة قوية يحب أن تحرص الأم علي تغذية طفلها جيدا، وبشكل عام يجب أن يتناول الصغار قبل التمارين بساعة ونصف وجبة تحتوي على نسبة بروتين عالية، إضافة إلى الكربوهيدرات.

وبعد التمرين بنصف ساعة يجب أن يأكل الطفل وجبة خفيفة تحتوي على الفواكه، ولا بدّ من أن يحضر الطفل معه زجاجة المياه الخاصة به أثناء التمرين، مع ضورة المواظبة على شرب كثير من المياه.

وجبات الطفل على مدار اليوم

تفضل أن تكون وجبات الطفل 3 أساسية فطار وغداء وعشاء وبينهم اتنين أو ثلاثة سناك، وطعام الأطفال يفترض أن يكون صحي مع الابتعاد عن الوجبات السريعة التي تحتوي علي دهون مهدرجة وتجنب وجبات الشارع.

الأطعمة المغذية للطفل

كما أن الطفل الذي يمارس الرياضة لا بد له من تغذية سليمة تتضمن الكربوهيدرات الصحية مثل البطاطس والأرز البني والقمح الكامل والشوفان والبقوليات كالفول والعدس وتناول الخضار الاخضر وأنواع الخضار والبروتين كالسمك والسردين والبلطي، والحرص علي تناول اللحوم الحمراء واللحوم البيضاء بإنتظام ومراعاة تناول اللبن الطازج كامل الدسم وتجنب الألبان المبسترة، وتناول الفواكه الكاملة.