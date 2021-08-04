الأربعاء 04 أغسطس 2021
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

محافظات

محافظ دمياط تتابع إجراءات نقل موقفي سيارات الأجرة إلى موقف عزب النهضة

جولة محافظ دمياط
جولة محافظ دمياط

تابعت الدكتورة منال عوض محافظ دمياط، إجراءات نقل موقفى سيارات الأجرة لخطى "دمياط  _المنصورة شرق" و"دمياط _ المنزلة" إلى موقف عزب النهضة المُنشأ حديثًا على مساحة ١ فدان.

وقد جاء ذلك خلال الجولة التى أجرتها اليوم الأربعاء بمرافقة اللواء مجدى الوصيف السكرتير العام المساعد و حازم حواس رئيس الوحدة المحلية لمركز ومدينة دمياط، والتى تضمنت المرور على الموقع القديم للموقف بطريق الدكتور على مصطفى مشرفه "الترعة الشرقاوية" و الذى تم اخلائه لاستكمال أعمال التطوير التى تجرى بطول الطريق، وكذا موقف عزب النهضة للتأكد من جاهزيته وتشغيل منظومة المراقبة به، وأيضاً انتظام دخول سيارات الأجرة به.

 

وفى سياق متصل،تابعت "المحافظ" إجراءات نقل سيارات الأجرة بخط" باب الحرس والشعراء والبنزينة" بالمنطقة التى تم تجهيزها أسفل كوبرى عزل النهضة ، ووجهت "محافظ دمياط" بسرعة الانتهاء من كافة الخطوات المُتعلقة بتلك الخطة، مؤكدة أن ما يجرى تنفيذه يأتى فى إطار مخطط المحافظة للتنسيق الحضارى ووفقاً لتوجيهات  رئيس الوزراء بنقل المواقف خارج الكتلة السكنية.

 

قالت الدكتورة منال عوض محافظ دمياط، إنه سيتم نقل سيارات الأجرة الخاصة بموقف  فارسكور و الروضة و الزرقا و المنصورة و المنزلة  للموقف الجديد ف عزب النهضة اليوم الأربعاء بدلا من موقعه القديم.

وأضافت أنه سيستمر  تواجد سيارات أجرة دمياط الجديدة في مكانها الحالي في باب الحرس داخل موقف محطة الأتوبيس ولا نية لإلغاءها.

تابعت الدكتورة منال عوض محافظ دمياط، إجراءات نقل مواقف سيارات الأجرة لمحافظات "القاهرة، الإسكندرية، بورسعيد، الإسماعيلية، السويس" من طريق الدكتور على مصطفى مشرفه إلى الموقف الجديد بشطا والذى تم افتتاحه مؤخرًا.

جاء ذلك خلال الزيارة التى أجرتها اليوم بمرافقة اللواء حسام بدره مساعد وزير الداخلية - مدير أمن دمياط واللواء مجدى الوصيف السكرتير العام المساعد لموقعى النقل بطريق الدكتور مشرفة والموقف بشطا ، وذلك بعد التنويه عن موعد التنفيذ منذ الأسبوع الماضي.

وأكدت "المحافظ" على سرعة الانتهاء من كافة الإجراءات الخاصة بتلك الخطة و نقل موقف الشعراء إلى محطة شرق الدلتا بالجهة المقابلة من الطريق، وذلك لاستكمال عملية التطوير التى تجرى بالمنطقة وتنفيذ توجيهات رئيس مجلس الوزراء بنقل المواقف خارج الكتلة السكنية، كما وجهت برفع جميع الإشغالات والاكشاك المخالفة بالمنطقة.

وخلال زيارتها لموقف سيارات الأجرة بشطا، اطمئنت "الدكتورة منال عوض" على جاهزية قسمى الإدارة والأمن به و منظومة المراقبة، حيث أكدت على زيادة عدد كاميرات المراقبة لأحكام الرقابة على الموقف وزيادة عدد المقاعد و إلزام سيارات خط سرفيس شطا بخط السير بدءًا من ميدان ابو الوفا حتى موقف مدينة دمياط للأثاث، كما تواصلت مع السائقين، حيث أكدت أن المحافظة على إنشاء موقف حضارى يشتمل على كافة الخدمات.

دمياط محافظة دمياط محافظ دمياط عزب النهضة منال عوض

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وائل لطفي

الفقراء وقميص عثمان

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