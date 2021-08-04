الأربعاء 04 أغسطس 2021
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

مصر

صدر القصر العينى: متحور «دلتا» سريع الانتشار ويشبه دور الأنفلونزا

الدكتور أيمن سالم
الدكتور أيمن سالم

قال الدكتور أيمن السيد سالم أستاذ ورئيس قسم الصدر بقصر العيني جامعة القاهرة، إن متحور "دلتا" المتحورة من فيروس كورونا أصبحت متصدرة في معظم بلاد العالم، مشيرا إلى أن هناك حالات ظهرت في الشرق الأوسط.

وأوضح الدكتور أيمن سالم، أن متحور دلتا كورونا، سهل وسريع الانتشار ويشبه دور الأنفلونزا، ويحمل أعراضا خفيفة في الجهاز التنفسي العلوي مثل: الرشح والزكام وارتفاع درجة الحرارة.

وأضاف أستاذ الأمراض الصدرية، أن نسخة دلتا تنتشر بين الشباب ولكنها خفيفة جدًا وتستمر لعدة أيام، ولا يحتاج المريض إلى دخول المستشفى ويستوجب الكشف، لتشخيص الحالة وتناول بروتوكول كورونا المناسب للحالة.

وأكد أن متحور دلتا ليس شديد الإصابات مثل السلالات التي سبقته، ولا داعي للهلع، ولكن يجب اتخاذ الإجراءات الاحترازية من الالتزام بالكمامة الطبية وتجنب الزحام وغسل اليدين بالماء والصابون جيدا لمدة لا تقل عن 20 ثانية في المرة الواحدة، وذلك للحد من انتشار فيروس كورونا المستجد المسبب لكوفيد 19.

وكانت وزارة الصحة والسكان، قد أعلنت الثلاثاء، عن خروج 801 متعافٍ من فيروس كورونا من المستشفيات، وذلك بعد تلقيهم الرعاية الطبية اللازمة وتمام شفائهم وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، ليرتفع إجمالي المتعافين من الفيروس إلى 232060 حتى اليوم.

وأوضح الدكتور خالد مجاهد مساعد وزيرة الصحة والسكان للإعلام والتوعية، والمتحدث الرسمي للوزارة، أنه تم تسجيل 53 حالة جديدة ثبتت إيجابية تحاليلها معمليًا للفيروس، وذلك ضمن إجراءات الترصد والتقصي والفحوصات اللازمة التي تُجريها الوزارة وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، لافتًا إلى وفاة 5 حالات جديدة.

وقال "مجاهد" إنه طبقًا لتوصيات منظمة الصحة العالمية الصادرة في ٢٧ مايو ٢٠٢٠، فإن زوال الأعراض المرضية لمدة 10 أيام من الإصابة يعد مؤشرًا لتعافي المريض من فيروس كورونا.

وذكر "مجاهد" أن إجمالي العدد الذي تم تسجيله في مصر بفيروس كورونا المستجد حتى الثلاثاء، هو 284415 من ضمنهم 232060 حالة تم شفاؤها، و 16540 حالة وفاة.

وتواصل وزارة الصحة والسكان رفع استعداداتها بجميع محافظات الجمهورية، ومتابعة الموقف أولاً بأول بشأن فيروس "كورونا المستجد"، واتخاذ كافة الإجراءات الوقائية اللازمة ضد أي فيروسات أو أمراض معدية، كما قامت الوزارة بتخصيص عدد من وسائل التواصل لتلقي استفسارات المواطنين بشأن فيروس كورونا المستجد والأمراض المعدية، منها الخط الساخن "105"، و"15335" ورقم الواتساب "01553105105"، بالإضافة إلى تطبيق "صحة مصر" المتاح على الهواتف.

فيروس كورونا صدر بقصر العيني دلتا الشرق الأوسط متحور دلتا كورونا الجهاز التنفسي

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وائل لطفي

الفقراء وقميص عثمان

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