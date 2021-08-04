أمن لبنان يطلق قنابل الغاز المسيلة للدموع على المتظاهرين

ألقت قوات الأمن اللبنانية، مساء اليوم الأربعاء، قنابل الغاز المسيلة للدموع على المتظاهرين أمام مجلس النواب.

وأعلن ​الصليب الأحمر اللبناني​ أن 6 جرحى تم نقلهم حتى الآن من ​وسط بيروت​ و15 مصابًا تم إسعافهم في المكان، وفقا لما نقلة موقع النشرة اللبنانى.

وفى وقت سابق من اليوم، أطلقت قوى الأمن الداخلي​ النار بالهواء لفض اشتباك حصل في منطقة الجميزة ببيروت بين مسيرتين لحزبي "القوات اللبنانية" و"الشيوعي"، وقد حضرت قوة من الجيش اللبناني لتطويق الحادث.

يحيي لبنان، اليوم، ذكرى مرور عام على انفجار مرفأ بيروت الذي قتل أكثر من 200 شخص، وشرد أكثر من 300 ألف شخص وألحق دمارا هائلا بالعاصمة اللبنانية.

وأعلن لبنان يوم حداد وطني لإحياء الذكرى السنوية الأولى للكارثة التي أودت بحياة المئات.

ويقوم اللبنانيون حتى الآن بالضغط على الحكومة اللبنانية مطالبين بالعدالة والشفافية وتوسيع عملية التحقيقات المحلية والدولية، وسط انتقادات كبرى بسبب انعدام محاسبة المسؤولين عن التفجيرات المروعة.

وأعرب أهالى الضحايا والمسؤولين عن استيائهم من مرور عام على الانفجار، وما زال من غير الواضح من أحضر وخزن بشكل غير ملائم الشحنة الكبيرة من نترات الأمونيوم التى تسببت في الانفجار.

وأغلقت المتاجر والبنوك والشركات، اليوم الأربعاء، وستنكس المبانى الحكومية الأعلام.

وكانت أسر الضحايا قد أعلنت تنظيم مسيرة إلى الميناء، حيث سيقام قداس في الوقت المحدد لوقوع الانفجار فى الساعة السادسة مساء بالتوقيت المحلي.

وحتى اليوم، لا تزال الملابسات والأسباب الحقيقية غير معروفة بشكل دقيق رغم أن وثائق رسمية أوضحت أن مسؤولين كثرا، سياسيين وأمنيين، كانوا على علم بمخاطر تخزين مادة نيترات الأمونيوم في مرفأ بيروت التي أدت إلى تدميره، ومقتل 218 شخصا وجرح أكثر من 6000 آخرين.