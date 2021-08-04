مصر تعزي التشيك في ضحايا تصادم قطارين

أعربت مصر عن خالص التعازي والمواساة لجمهورية التشيك وذوي الضحايا الأبرياء جرّاء حادث تصادم قطارين بالقرب من بلدة ميلافتشي غرب التشيك، ما أسفر عن عدد من القتلى وعشرات الجرحى، متمنيةً سرعة الشفاء لكافة المصابين.



وأكدت مصر، حكومةً وشعباً، على تضامنها ووقوفها مع حكومة وشعب التشيك الصديقة في هذا المصاب الأليم.

ولقي شخصان مصرعهما وأصيب نحو 50 آخرين بعضهم فى حالة حرجة جراء تصادم قطارى ركاب فى جنوب غربى جمهورية التشيك، حسبما نقلت "روسيا اليوم".

وأكدت وكالة الأنباء التشيكية "ČTK" أن الحادث وقع قرب مدينة دوماجليتسه وخلف قتيلين و38 جريحا على الأقل سبعة منهم في حالة حرجة.

ونقلت الوكالة عن متحدث باسم خدمة الإطفاء الإقليمية قوله، إن عشرات رجال الإنقاذ ومروحيات وسيارات إسعاف هرعوا إلى موقع الحادث.

بدوره، صرح وزير التجارة والنقل التشيكي كاريل هافليتشيك بأن الحادث وقع، حسب المعطيات الأولية، نتيجة تجاوز سائق أحد القطارين الإشارة الحمراء، مقرا بإصابة نحو 50 شخصا جراءه.

ووصف الوزير الوضع بأنه خطير، مؤكدا أنه يتوجه حاليا إلى موقع الحادث.

ووفقا لوكالة «أسوشيتد برس»، أوضحت الشرطة، أن الحادث وقع في بلدة ميلافس.

وأوضحت سكك حديد التشيك، أن القطارين هما قطار دولي فائق السرعة يربط مدينة بيلزن التشيكية الغربية بمدينة ميونيخ الألمانية، وقطار ركاب آخر محلي.

وقالت وكالة أنباء محلية، إن نحو 50 راكبا ربما يكونوا قد أصيبوا، وفق ما ذكره رجال الإطفاء، بينما أفاد رئيس وزارة الصناعة والتجارة والنقل، كاريل هافليتشيك، فى التشيك للصحفيين بأن قطاري ركاب اصطدما بالقرب من بلدة دومازيتش في جنوب غرب جمهورية التشيك، وأصيب نحو 50 شخصا.

وأوضح الوزير: «انطلاقا من المعلومات الأولية، قام سائق أحد القطارات باجتياز الإشارة الحمراء «السيمافو»، وبعد ذلك حدث تصادم مع قطار آخر، وأصيب حوالي 50 شخصا، ويعمل المسعفون ورجال الإطفاء في مكان الحادث، وأنا ذاهب إلى مكان الحادث» وفقا لوكالة أنباء «سبوتنيك».

وقال المتحدث باسم إدارة الإطفاء للصحفيين، بيتر بونتار، إنه نتيجة الاصطدام، قتل شخصان، وسبعة في حالة حرجة، وأصيب 31 شخصا بجروح.

يشار إلى أنه يعمل في الموقع رجال إطفاء ومسعفون ورجال شرطة وهناك ثلاث مروحيات طبية، كما تعمل مروحية تابعة للشرطة في موقع التحطم.