«تعليم الجيزة» تبحث الاستعداد لامتحانات الدور الثاني والعام الدراسي الجديد

عقد مجدي الجيار، مدير مديرية التربية والتعليم بالجيزة، اجتماعاً موسعاً مع مديرى عموم الإدارات التعليمية، استعدادا لعقد امتحانات الدور الثاني وبدء التقديم للعام الدراسي 2021-2022.

حضر الاجتماع ريحاب عريق، مدير عام الشئون التنفيذية، وأحمد زكريا، مدير عام التعليم العام، وعمر الجارحي، مدير عام الشؤون المالية والإدارية، والمهندس حمدي السيد، مدير عام التعليم الفني، وزكريا عباس، مدير الموازنة، وهويدا الوكيل، مدير إدارة المتابعة وتقويم الآداء، وسمية الخطيب، مدير إدارة التعليم الخاص، وعلاء الدين صلاح الدين، مدير إدارة الأمن، وأعضاء التوجيه المالي والمتابعة والمراحل "رياض أطفال والتعليم الابتدائى والإعدادي والثانوي"، لمتابعة التقديم بالمدارس للصفين الأول الابتدائى والثانوي العام والفني والتطبيق بكل دقة وحزم ومنع أي مخالفات أو تجاوزات وعدم قبول أي تبرعات نقدية أوعينيه تجت أى مسمى.

وشدد الاجتماع على الآتي:

- تشكيل لجان للتحويلات بالإدارات التعليمية والنزول على أرض الواقع للمتابعة طبقا للقوانين والقرارات المنظمة لذلك وفى حالة وجود أى مخلفات يتم اتخاذ كافة الاجراءات القانونية فوراً.

- متابعة الاستعدادات والتجهيزات وإعلان الجداول بالمدارس لعقد امتحانات الدور الثاني للعام الدراسي 2020-2021 مع اتباع كافة الإجراءات الوقائية والاحترازية وارتداء الكمامة مع الالتزام بالعدد المحدد باللجنة 14 طالبا فقط.

- سرعة تجهيز مدارس التأسيس العسكري الجديدة لدخولها بالعام الدراسي الجديد.

- ضرورة وسرعة الانتهاء من أعمال الصيانة البسيطة والشاملة قبل بدء العام الدراسي الجديد 2021.

- جميع الإدارات تستعد للمشاركة بمعرض ختام الأنشطة التربوية والتى سيقام الأسبوع المقبل بأجمل معروضات تعليم الجيزة.

- سرعة صرف المرتبات والمكافات للصناديق الخاصة وفق للموعد المحدد من قبل المالية.

- الانتهاء والتخلص من الرواكد بالمدارس والإدارة وتجميعها لتسليمها للخدمات الحكومية.