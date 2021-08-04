الأربعاء 04 أغسطس 2021
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

الكرازة

دار القدّيس جيروم للتثقيف الكتابي تطلق مؤتمرًا روحيًا للشباب بسوهاج

الكنيسة
الكنيسة

أقام دار القديس جيروم للتثقيف الكتابي التابعة للكنيسة الكاثوليكية بسوهاج ، مؤتمرًا روحيًا ، وذلك تحت رعاية الأنبا توماس عدلي، مطران إيبارشية الجيزة وبني سويف وتوابعها للأقباط الكاثوليك ومسؤول الدار، مع شباب إيبارشيّة سوهاج، وذلك  بحضور الأب بولس ميخائيل والأب يوأنس صابر، وذلك بإكليريكية القديس لاون للأقباط الكاثوليك بالمعادي.

وناقش المؤتمر  عدة موضوعات روحية عن مقدمات في الكتاب المقدس مع  الأنبا توماس عدلي، وقد ألقى أيضًا الأب بيوس فرج محاضرة حول "سفر يونان"، و خلالها تمّ شرح السفر والمضمون اللاهوتي له وشرح الرموز والصور التي في السفر.

في سياق متصل تستعد الكنيسة القبطية الأرثوذكسية، برئاسة البابا تواضروس الثاني بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية، يوم السبت 7 أغسطس المقبل، لبدء صوم السيدة العذراء مريم، التي تحمل مكانة كبيرة لدى جميع المصريين على حد سواء.

ويستمر الصوم على مدار 15 يومًا متتاليًا، على أن يختتم الصوم بقداس العيد يوم الأحد 22 من نفس ذات الشهر، بجميع الكنائس التي تحمل اسم العذراء بالمحافظات المصرية.

وتبدأ الكنيسة الكاثوليكية بمصر  صوم السيدة العذراء مريم مطلع أغسطس المقبل، وتستمر على مدار 15 يومًا  تنتهي بصلوات القداسات منتصف الشهر ذاته.

كما أعلنت الأديرة والكنائس القبطية الأرثوذكسية التي تحمل اسم السيدة العذراء مريم استعدادتها ، للإحتفال السنوي بصومها، حيث أعلن دير درنكة والسيدة العذراء مريم بياض ببني سويف استعدادتهم لاستقبال الزوار أقباط خلال فترة الصوم ولكن مع تطبيق كافة الإجراءات الاحترازية للوقاية من فيروس كورونا المستجد .

وأعلنت عدد من الإيبارشيات بالكنيسة القبطية الأرثوذكسية عن إطلاق  نظام الحجز المسبق لحضور قداسات وصلوات العشية اليومية خلال فترة صوم السيدة العذراء مريم، عن طريق المواقع الإلكترونية للكنائس وتخصيص أرقام هاتفية لحجز الحضور المسبق منذ الإسبوع الجاري.

 

الكنيسة الكاثوليكية دار القديس توما الشب سوهاج

رئيس التحرير

وائل لطفي

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